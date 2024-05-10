'Гоняют тару' и дежурят 24/7: эксперт СБУ заявил, что Путина охраняют лучше, чем Зеленского

Кремлевский диктатор Владимир Путин построил вокруг себя мощную систему охраны. В первую очередь это стало возможным из-за тотального уничтожения всех политических оппонентов режима.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. "Охрана у Путина организована очень хорошо", – признал он.

По словам эксперта, прежде всего это связано с тем, что Путин занимает должность очень долгое время и успел избавиться от всех политических оппонентов.

"Любые его конкуренты уничтожены, убиты или уехали за границу и там умерли, как тот же Березовский. Их не осталось. Путин окружен плотным кругом своих охранников. Они имеют преимущество даже над остальными людьми в погонах", – сказал он.

В подтверждение своих слов Ступак привел примеры двух последних публичных мероприятий, в которых участвовал Путин, и того, как была организована безопасность.

"В марте Путин проводил коллегию ФСБ. Это его "кореша", с которыми он начинал работу. Но если посмотреть на видео, то первые два ряда в зале пусты. И именно эти ряды предназначены для генералов и полковников – для людей с проседью, которые в этой организации 20 лет и больше. Но Путин им не доверяет", – сообщил эксперт.

"Через несколько дней состоялась коллегия МВД РФ. И так же первые два ряда в зале были пусты. Плюс, около пяти сотрудников федеральной службы охраны стояли вблизи сцены, готовые достать табельное оружие и попасть в любого вставшего полицейского. в неправильное время", – добавил он.

Ступак также рассказал, что любые перемещения Путина являются тайной даже для федеральной службы охраны. "Сотрудники ФСО даже не знают, когда и где появится Путин – на Валдае, в Сочи, в Крыму… Они просто несут службу из расчета, что Путин постоянно здесь. Они патрулируют с собаками, с металлодетекторами, дежурят 24/7 и т.д." .

Кроме того, применяются обманки, "когда Путин вроде бы вылетает самолетом, а на самом деле он остается в резиденции и позже уезжает поездом".

И, наконец, иногда по улицам города возят кортеж президента, в котором самого президента нет. "Есть такой способ, он называется "гонять тару". Кортеж президента – мерседесы, охрана, сопровождение – гоняют туда-сюда, а на самом деле президента там нет", – объяснил Ступак.

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Как писал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины заявила о предотвращении попытки покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского, главы СБУ Василия Малюка, главы Главного управления разведки Кирилла Буданова и других чиновников. Организацией сделки занималась 5-я служба ФСБ РФ.