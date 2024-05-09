Покушение на Зеленского, Буданова и Малюка: кто, как и почему мог готовить преступление

7 мая Служба безопасности Украины заявила о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, главу Главного управления разведки Кирилла Буданова и других чиновников. Организацией преступления занималась 5-я служба ФСБ РФ. Были задержаны два сотрудника Управления государственной охраны (УГО), обвиняемые в передаче врагу секретной информации.

В СБУ предполагают, что этот теракт должен стать "подарком" кремлевскому диктатору Владимиру Путину в его очередную "инаугурацию".

Почему попытка покушения стала возможна и благодаря чему удалось ее предупредить? Как мог быть контакт между заказчиками и потенциальными исполнителями преступления? Как обычно вербуют агентов российских спецслужб в украинских силовых структурах и какие меры предпринимаются, чтобы этого не допустить?

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Злоумышленников кто-то сдал?

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в комментарии OBOZ.UA предполагает, что успешная операция СБУ стала возможной благодаря тому, что в преступной группе был тот, кто "изнутри сдавал информацию". Такой человек мог сообщать о перемещениях, планах, местах хранения взрывчатки и т.д. "Это все было под контролем изнутри", – сказал он.

По мнению эксперта, многое свидетельствует о том, что покушение действительно планировалось.

"Это не просто бравада, они действительно сработали. Возможно, работали даже не одну неделю, а месяц или больше, пытаясь все это задокументировать. Есть переписка, аудиоперехват разговоров с куратором из ФСБ", – заявил Ступак.

Предатель мог узнать информацию, задавая косвенные вопросы коллегам

В каких обстоятельствах сотрудники украинских спецслужб могут стать агентами врага? В чем может состоять их мотивация? Ни о каком сотрудничестве "за идею" речь не идет, убежден эксперт по вопросам государственной безопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк. По его словам, есть определенные "вербовочные ситуации", которыми может воспользоваться враг. К примеру, это компромат или близкие проживающие в России.

Впрочем, возможно, что предательство сотрудника СБУ, готовившего покушение на первых лиц государства, побуждали не деньги, не компромат и не родственники в РФ, а жажда мести, предположил Ступак. "Человек, который был задержан, ранее возглавлял подразделение в УГО, которое непосредственно занималось командировками президента по Украине. Больше года он не был в должности. Здесь могли даже не деньги сработать, а оскорбление за то, что его свергли с должности. Он, возможно, хотел мести", – предположил эксперт.

Иван Ступак добавляет: 3 тысячи долларов в месяц, которые, по словам обвиняемого, ему могли платить российские кураторы, наверняка не были главным мотивом, ведь речь идет о "очень обеспеченном человеке" – "у его семьи несколько автомобилей, у него частный загородный дом и т.д.".

Как чисто технически ушедший с должности человек мог и дальше получать секретную информацию о перемещении первых лиц? "Он не был уволен, человек был в распоряжении. Он ходил на работу, пытался найти себе новое место, спрашивал, мол, что у вас для меня есть и т.д. Вдобавок, он пользовался авторитетом и уважением среди рядовых сотрудников", – объяснил Ступак. .

При этом изменник мог применять метод получения информации, называемый разведыванием, когда задаются косвенные вопросы, из которых можно узнать что-то важное опосредованно. Это могло происходить во время общения с коллегами в курилке.

Что делать дальше? "Перетрясти" всех

Как не допустить повторных попыток покушения? Для начала, "прогнать людей через полиграф", предлагает Ступак.

"Конечно, полиграф – это не доказательство, но это компас, который может показать слабые места в людях, – пояснил он. – Думаю, СБУ сейчас будет перетряхивать все это учреждение на связи, анализировать телефонные разговоры, контакты, с кем общался каждый сотрудник в последние недели, месяцы и т.д.".

Наверняка понадобятся и сильные кадровые решения в структуре СБУ, добавил он. Эксперт предполагает, что могут уволить кого-либо из высшего руководства ведомства.

Василий Вовк добавляет, что периодический контроль всех сотрудников спецслужб – почти рутинное дело. "Ко всем спецслужбам периодически применяется контроль. Аудиоконтроль, видеоконтроль, проверка образа жизни. Для этого есть органы внутренней безопасности. Этот контроль существует даже в отношении простых работников СБУ", – рассказал он.

Волк отметил, что существует множество других путей обмена информацией, кроме телефона. В частности, это закладки и шифрование. Однако если сотрудник уже попал "под колпак", все его действия будут тщательно отслеживаться.