"Гораздо интереснее": Буданов назвал неожиданное последствие ударов по нефтебазам России

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что удары беспилотников по нефтяной инфраструктуре России имеют не только экономический эффект. Он отметил важность репутационных последствий для страны-агрессора. Под угрозой оказалась способность России выполнять свои обязательства перед партнерами.

О позиции Буданова рассказало РБК-Украина, которое цитирует его выступление на 18-м Киевском Форуме Безопасности. В материале приводятся прямые слова чиновника относительно ключевых потерь России.

В частности, он подчеркнул: "Официальные данные от президента все слышали, я их подтверждаю. Но недовыполненные контракты – это гораздо интереснее".

Репутация под ударом

Буданов обратил внимание, что основной эффект от атак заключается не в финансовых потерях или снижении добычи. Он акцентировал на имидже государства как поставщика, который способен выполнять договоренности. И здесь, по его словам, ситуация для России выглядит хуже.

"Россия испытывает имиджевый удар. Это самое важное. Нефтяная цена еще как-то балансирует, война закончится – это все равно стабилизируется. А вот имиджевый удар будет работать еще очень долго", – объяснил он. Фактически речь идет о доверии, которое теряется не сразу, но потом его сложно вернуть.

Иногда это выглядит менее заметно, чем цифры в долларах. Но именно такие вещи, как отметил чиновник, формируют решения партнеров на годы вперед.

Последствия для рынка

Важнейшим результатом ударов Буданов назвал срыв контрактов на поставку сырья. Это означает потерю доверия со стороны стран-покупателей и создает риски для будущих сделок. Партнеры могут начать искать альтернативные источники поставок, чтобы избежать подобных сбоев.

Кроме того, репутационные потери не исчезают вместе с завершением боевых действий. Они накапливаются и влияют на долгосрочное сотрудничество. И это, возможно, даже важнее краткосрочных финансовых показателей.

Параллельно с этим давление на российский энергетический сектор растет и из-за санкционной политики. Уполномоченный президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк ранее сообщил детали 20-го пакета санкций ЕС. По его словам, ограничения направлены, в частности, против морской транспортировки нефти и лиц, причастных к депортации украинских детей.

