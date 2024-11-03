'Горел, как полинезийский костер!' Украинские военные отследили и уничтожили оккупантов в крытых окопах. Видео

На Харьковщине украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов. Так, недавно военные продемонстрировали в сети, как с помощью FPV-дронов отследили позиции врага и уничтожили оккупантов в крытых окопах.

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По врагу отработал батальон беспилотных систем Третьей отдельной штурмовой бригады. Соответствующее видео было опубликовано в официальном Telegram-канале бригады.

"Пилоты бригады поразили два вражеских бетеера, и один из них — прицельно под пушку. Взорвали укрытие минометчиков, а затем нашли и их оружейное средство.

Живую силу атаковали в крытых окопах – еще группа россиян выгорела как полинезийский костер", – подчеркнули военные.

Ранее сообщалось, что бригада "Эдельвейс" отметилась успешным отпором массированной атаки российских войск на свои позиции. В результате боя было уничтожено 6 танков и 9 БМП, а также враг понес значительные потери в живой силе: 19 оккупантов ликвидировано, 23 получили ранения, остальные потери уточняют.

Напомним, что в октябре Россия потеряла на войне рекордное количество техники и вооружения. Рекорд установлен по количеству "демилитаризованных" боевых бронированных машин российской армии: их враг потерял 923 в месяц. Стоимость уничтоженных ББМ составляет не менее 500 млн долларов. Безвозвратные и санитарные потери в личном составе за указанный период составили 41 980 захватчиков или более трех мотострелковых дивизий.

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