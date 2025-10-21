Горит минимум пять емкостей с топливом: спутник показал последствия атаки на нефтебазу в Крыму. Видео

Спутниковые снимки подтверждают масштабный пожар на нефтебазе в поселке Гвардейское вблизи Симферополя, который вспыхнул после удара украинских беспилотников в ночь на 17 октября. Огонь, который сначала начал стихать, снова разгорелся с новой силой – сгорело по меньшей мере пять емкостей с топливом.

Изображение обнародовало "Радио Свобода". На снимке, сделанном 21 октября, видно, что огонь снова охватил значительную территорию базы. Для сравнения, предыдущее фото от 15 октября показывает объект без масштабных повреждений. По данным журналистов, база принадлежит сети заправок Atan.

Пожар набрал обороты снова

По предварительной информации, российским оккупантам сначала удалось частично локализовать возгорание, однако сегодня ситуация снова вышла из-под контроля. На фото видно несколько больших черных пятен – это выгоревшие резервуары с топливом. Эксперты отмечают, что очаги пожара могли активизироваться из-за повторного возгорания остатков нефтепродуктов.

По состоянию на 21 октября обстоятельства нового возгорания уточняются, а уровень угрозы для объекта остается высоким. Существует опасность дальнейших взрывов и распространения огня.

Напомним, как писал OBOZ.UA в ночь на 17 октября в Симферополе и его окрестностях прогремели два мощных взрыва. Местные жители сообщали о двух столбах дыма – один поднимался со стороны Гвардейского, где расположена нефтебаза, другой – в направлении аэропорта Симферополь или близлежащего военного аэродрома.

Позже, Силы специальных операций ВСУ подтвердили, что дальнобойные дроны атаковали именно нефтебазу Atan в Гвардейском. Также под удар попало государственное предприятие – комбинат "Гвардейское". Впоследствии пожар зафиксировал спутник NASA Firms, который показал два активных очага возгорания на территории объекта.

