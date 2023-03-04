Горно-штурмовая бригада ''Эдельвейс'' показала молниеносную работу по оккупантам: фото

Украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов в Украине. В частности, для поражения живой силы противника защитники из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" используют прицепные 122-мм гаубицы Д-30.

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Украинские воины показали, как справляются с этим грозным оружием. Фотографии с "молниеносным и безоговорочным" отражением вражеских штурмов появились на странице бригады.

"Работа Д-30. Молниеносная и безоговорочная. Динамичная настолько что только БК успевай подвозить. Вражеские штурмы смысла не имеют, когда работают "Эдельвейсы", – подписали воины яркие фото.

На фотографиях зафиксирована подготовка к поражению вражеских позиций.

Судя по довольным лицам украинских воинов, "охота" показалась удачной.

Напомним, накануне воины ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов, к утру 4 марта общие безвозвратные потери оккупационной армии РФ в живой силе достигли 152 тысяч.

Также 3 марта защитники Украины уничтожили вражеский бомбардировщик Су-34. Интересно, что произошло это над оккупированным с 2014 года городом Енакиево Донецкой области. Поскольку оттуда до линии фронта почти 30 км, сначала российские захватчики предположили, что самолет был сбит в результате "дружественного огня" российской ПВО.

По данным Воздушных сил, один из пилотов вражеского Су-34 погиб сразу, второй находился в тяжелом состоянии. Между тем, пока оккупационная "власть" уверяет, что оба пилота живы, в провоенных российских пабликах уже к вечеру постили фото с Су-34 и подписями типа "Вечного полета, братья".

Также украинские воины показали, как взорвали заминированное здание, в которое вошла пехота РФ. Эпичный взрыв уничтожил много захватчиков.

А под Бахмутом украинские бойцы-пограничники из артиллерии уничтожили 25 российских штурмовиков. Это стало возможным в результате плодотворного сотрудничества с аэроразведкой.