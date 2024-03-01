"Город изувечен российскими обстрелами, но непокорен": Зеленский и Рютте посетили Харьков. Видео

Украину в пятницу, 1 марта, с неанонсированным визитом посетил премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте. Он встретился с главой нашего государства Владимиром Зеленским в Харькове.

Офис президента на официальном сайте сообщил, что Зеленский показал Рютте здания, поврежденные в результате вражеских обстрелов. Политики почтили память детей, погибших из-за вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. С начала полномасштабного вторжения в результате боевых действий в Харьковской области погибли 87 детей, в Харькове – 21.

Зеленский и Рютте оставили лампадки и игрушки возле памятника жертвам агрессии в районе Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества.

Этот монумент был открыт в 2023 году. Он состоит из скульптур мальчика и девочки в образе ангелов с обгоревшими крыльями, взлетающими над гранитной глыбой, олицетворяющей взрыв.

Также политики осмотрели многоэтажный жилой дом по ул. Академика Проскуры, 9в. Он был разрушен 23 января 2024 года. Тогда в результате вражеского ракетного удара погибли пять человек, еще 14 получили ранения. Из-под завалов удалось спасти 23 жителя дома. Из-за ракетной атаки разрушениям подверглись первый, второй и третий подъезды, в здании отключены газоснабжение, частично – центральное отопление и холодное водоснабжение.

Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, всего в результате массированных ударов РФ по Харькову 23 января погибли 10 человек, повреждено около 100 жилых домов. Без крова остались 6 тысяч украинцев. Они переселились во временные жилища, в частности общежития.

Глава Украинского государства и глава правительства Нидерландов осмотрели многоэтажные здания по улице Мироносицкой в центре города, поврежденные Россией в марте 2022 года.

Также иностранному гостю показали здание Харьковской облгосадминистрации по ул. Сумской, которая испытала значительные разрушения в результате российских обстрелов 1 марта 2022 года. Шестиэтажное здание ОГА, построенное в 1954 году, было признано памятником градостроительства и архитектуры местного значения. В результате попадания российской ракеты было повреждено 80% кровли, держательные конструкции, в том числе внешние, внутренние стены сооружения, плиты перекрытия. В декабре 2022-го начаты восстановительные работы.

С начала полномасштабного российского вторжения в Харькове разрушены более 20 тысяч объектов, в том числе 50% школ города. В Харьковской области проживают 520 тысяч внутренне перемещенных лиц.

В рамках визита Зеленский и Рютте побывали в харьковской подземной школе на станции метро "Университет". Лидеры посетили уроки математики, украинского и английского языков, пообщались со школьниками и учителями, передает сайт ОП.

На станции "Университет" обучается 858 детей из 40 классов. В общей сложности помещения для уроков оборудованы на пяти станциях метрополитена: "Университет", "Победа", "Академика Павлова", "Метростроителей" и "Тракторный завод". Сформировано 106 классов, в которых в две смены обучается 2191 ребенок.

Кроме того, в метро в январе 2024 года начали работу группы по подготовке детей к школе. Их в субботу и воскресенье посещают 670 дошкольников. К программе привлечены 17 садиков, создана 41 группа.

В Харькове в результате переговоров состоялось официальное подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Нидерландами.

Как писал OBOZ.UA, 17 февраля президент Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встречались в рамках Мюнхенской конференции безопасности. Они обсуждали ситуацию на поле боя, дальнейшую оборонную поддержку Украины, потребности в ПВО и артиллерии.

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