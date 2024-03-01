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"Город изувечен российскими обстрелами, но непокорен": Зеленский и Рютте посетили Харьков. Видео

Дарья Дурова
War
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Премьер Нидерландов в Украине

Украину в пятницу, 1 марта, с неанонсированным визитом посетил премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте. Он встретился с главой нашего государства Владимиром Зеленским в Харькове.

Офис президента на официальном сайте сообщил, что Зеленский показал Рютте здания, поврежденные в результате вражеских обстрелов. Политики почтили память детей, погибших из-за вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. С начала полномасштабного вторжения в результате боевых действий в Харьковской области погибли 87 детей, в Харькове – 21.

Зеленский и Рютте почтили память жертв войны

Зеленский и Рютте оставили лампадки и игрушки возле памятника жертвам агрессии в районе Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества.

Этот монумент был открыт в 2023 году. Он состоит из скульптур мальчика и девочки в образе ангелов с обгоревшими крыльями, взлетающими над гранитной глыбой, олицетворяющей взрыв.

Скульптура, посвященная погибшим украинским детям

Также политики осмотрели многоэтажный жилой дом по ул. Академика Проскуры, 9в. Он был разрушен 23 января 2024 года. Тогда в результате вражеского ракетного удара погибли пять человек, еще 14 получили ранения. Из-под завалов удалось спасти 23 жителя дома. Из-за ракетной атаки разрушениям подверглись первый, второй и третий подъезды, в здании отключены газоснабжение, частично – центральное отопление и холодное водоснабжение.

Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, всего в результате массированных ударов РФ по Харькову 23 января погибли 10 человек, повреждено около 100 жилых домов. Без крова остались 6 тысяч украинцев. Они переселились во временные жилища, в частности общежития.

Разговор президента Украины и премьера Нидерландов
Один из домов, разрушенных агрессором

Глава Украинского государства и глава правительства Нидерландов осмотрели многоэтажные здания по улице Мироносицкой в центре города, поврежденные Россией в марте 2022 года.

Марк Рютте и Владимир Зеленский в Харькове

Также иностранному гостю показали здание Харьковской облгосадминистрации по ул. Сумской, которая испытала значительные разрушения в результате российских обстрелов 1 марта 2022 года. Шестиэтажное здание ОГА, построенное в 1954 году, было признано памятником градостроительства и архитектуры местного значения. В результате попадания российской ракеты было повреждено 80% кровли, держательные конструкции, в том числе внешние, внутренние стены сооружения, плиты перекрытия. В декабре 2022-го начаты восстановительные работы.

Визит в Харьков
Разрушенный жилой дом

С начала полномасштабного российского вторжения в Харькове разрушены более 20 тысяч объектов, в том числе 50% школ города. В Харьковской области проживают 520 тысяч внутренне перемещенных лиц.

В рамках визита Зеленский и Рютте побывали в харьковской подземной школе на станции метро "Университет". Лидеры посетили уроки математики, украинского и английского языков, пообщались со школьниками и учителями, передает сайт ОП.

Школа в метро Харькова

На станции "Университет" обучается 858 детей из 40 классов. В общей сложности помещения для уроков оборудованы на пяти станциях метрополитена: "Университет", "Победа", "Академика Павлова", "Метростроителей" и "Тракторный завод". Сформировано 106 классов, в которых в две смены обучается 2191 ребенок.

Кроме того, в метро в январе 2024 года начали работу группы по подготовке детей к школе. Их в субботу и воскресенье посещают 670 дошкольников. К программе привлечены 17 садиков, создана 41 группа.

Зеленский показал Рютте, как дети Харькова ходят на уроки

В Харькове в результате переговоров состоялось официальное подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Нидерландами.

Переговоры в Харькове
Подписание документа
Нидерланды и Украина заключили двустороннее соглашение о безопасности
Рютте с Зеленским

Как писал OBOZ.UA, 17 февраля президент Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встречались в рамках Мюнхенской конференции безопасности. Они обсуждали ситуацию на поле боя, дальнейшую оборонную поддержку Украины, потребности в ПВО и артиллерии.

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