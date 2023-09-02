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Город-призрак: в сети показали, во что армия РФ превратила Марьинку

Анна Паскевич
War
1 минута
423
Город-призрак: в сети показали, во что армия РФ превратила Марьинку

В сети показали новое видео последствий штурма Марьинки российскими оккупантами. На кадрах, снятых с высоты, не видно ни одного уцелевшего дома.

Видео дня

Ролик был обнародован 2 сентября в Telegram-канале "Курахово Покровск Селидово". На видео попал один из мощных взрывов на руинах некогда цветущего украинского города под Донецком (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

Город-призрак: в сети показали, во что армия РФ превратила Марьинку

Судя по кадрам, снятым с беспилотника, армия РФ превратила Марьинку в город-призрак, "освободив" ее от мирного населения.

Там не осталось целых домов и даже деревьев.

Город-призрак: в сети показали, во что армия РФ превратила Марьинку

Отметим, ранее военный обозреватель издания BILD Юлиан Рипке, комментируя видео оккупантов из Марьинки, резюмировал, что город "стерт на щебень и пыль".

Враг безуспешно пытается захватить Марьинку с начала масштабного вторжения. До этого там проживало около 9 тыс. человек.

За последние месяцы значительная часть города перешла под контроль оккупантов, но при этом Марьинка фактически была полностью разрушена.

Город-призрак: в сети показали, во что армия РФ превратила Марьинку

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, на Марьинском направлении агрессор вел безуспешные атаки в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Курахово, Победа, Константиновка и Елизаветовка.

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