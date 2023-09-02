Город-призрак: в сети показали, во что армия РФ превратила Марьинку

В сети показали новое видео последствий штурма Марьинки российскими оккупантами. На кадрах, снятых с высоты, не видно ни одного уцелевшего дома.

Видео дня

Ролик был обнародован 2 сентября в Telegram-канале "Курахово Покровск Селидово". На видео попал один из мощных взрывов на руинах некогда цветущего украинского города под Донецком (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

Судя по кадрам, снятым с беспилотника, армия РФ превратила Марьинку в город-призрак, "освободив" ее от мирного населения.

Там не осталось целых домов и даже деревьев.

Отметим, ранее военный обозреватель издания BILD Юлиан Рипке, комментируя видео оккупантов из Марьинки, резюмировал, что город "стерт на щебень и пыль".

Враг безуспешно пытается захватить Марьинку с начала масштабного вторжения. До этого там проживало около 9 тыс. человек.

За последние месяцы значительная часть города перешла под контроль оккупантов, но при этом Марьинка фактически была полностью разрушена.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, на Марьинском направлении агрессор вел безуспешные атаки в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Курахово, Победа, Константиновка и Елизаветовка.

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