"Горячее, чем в аду, враг спешит": украинский гранатометчик рассказал о яростных боях за Бахмут

В районе Бахмута оккупанты еще активнее ведут огонь по позициям ВСУ, бои стали более агрессивными, потому что противник спешит, пытаясь захватить населенный пункт. Вероятно, Кремль хотел бы отчитаться об оккупации Бахмута к 9 мая.

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Об этом заявил солдат-гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Сиротюк ("Мамай") в эфире телемарафона "Єдині новини". Он подчеркнул, что может говорить только о секторе ответственности своей бригады.

По словам нашего защитника, в Бахмуте сегодня "горячее, чем в аду". Снарядного голода, судя по всему, у оккупантов нет.

"Враг действительно ведет сейчас очень агрессивные наступательные действия. С безлимитным использованием артиллерии", – отметил он.

Сиротюк сообщил, что этой ночью в течение получаса они насчитали более 40 артиллерийских снарядов 155-мм, выпущенных врагом "на маленький клочок территории".

"Поскольку мы контролируем район многоэтажек, юго-западный въезд, дорогу Бахмут –Константиновка и пытаемся сохранить дорогу Бахмут – Часов Яр, враг пытается перерезать эти пути сообщения. Пытается вести атакующие действия со стороны Ивановского, где мы постоянно эти его наступления отбиваем, но находимся под очень плотным артиллерийским огнем", – рассказал воин.

При этом он указал на то, что погода стала более подходящей для использования тяжелой техники, на посадках появилась "зеленка".

"Ясная погода, практически безветренная. Очень быстро здесь на Донбассе сохнет почва. Если еще три дня назад были сплошные дожди и окопы были по колено в воде, то сейчас эта глиняная почва очень быстро просыхает, она позволяет делать наступательные, штурмовые действия", – заявил Сиротюк.

Он подчеркнул, что российские оккупационные силы открывают огонь по дорогам, "скорым" и медицинской эвакуации.

"Мы понимаем, что есть поставленная задача к празднику, к так называемому их "Дню победы" уничтожить до конца город Бахмут. И они очень активно этим занимаются", – сказал Сиротюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны заявил, что в течение последний дней оккупанты, вероятно, продвинулись ближе к шоссе O0506 к северо-западу от Хромово и захватили Бахмутский медицинский колледж в западной части города.

– Город-крепость Бахмут в Донецкой области, за который продолжаются интенсивные бои, в результате атак оккупантов стал почти непригодным для жизни.

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