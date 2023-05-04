Войска РФ могли продвинуться в Бахмуте, ВСУ контратаковали врага в районе Авдеевки: анализ боевых действий от ISW

Российская террористическая армия продолжает осуществлять попытки наступления в Бахмуте и его окрестностях. В течение последний дней оккупанты, вероятно, продвинулись ближе к шоссе O0506 к северо-западу от Хромово и захватили Бахмутский медицинский колледж в западной части города.

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В свою очередь Вооруженные силы Украины наносят россиянам потери личного состава и техники, а также контратакуют в районе Авдеевки. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Активные боевые действия продолжаются к северу от Бахмута в районе Богдановки, а также к северу от трассы O0506. Российские войска продолжали наступление в Бахмуте и безуспешно наносили наземные удары в направлении Ивановского в 6 км к западу от Бахмута, Предтечино в 14 км к юго-западу от Бахмута, и Нью-Йорк в 30 км к юго-западу от Бахмута.

В районе Авдеевки Донецкой области украинские войска контратаковали оккупантов. Российские захватчики продолжали наносить наземные удары на линии Авдеевка-Донецк. По сообщению Генерального штаба ВСУ, российские войска безуспешно наносили наземные удары вблизи населенных пунктов Северное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

Также отмечается, что российские оккупанты усиливают подготовку к боевым действиям в тыловых районах западной части Донецкой области. Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские силы восстанавливают инфраструктуру, в том числе портовую, необходимую для ведения боевых действий и круговой обороны в районе Мариуполя.

Напомним, российские оккупанты не прекращают штурмовать Бахмут Донецкой области, чтобы захватить город-крепость. Но Силы обороны Украины наносят противнику существенные потери, в связи с чем в последнее время он существенно снизил темпы продвижения.

Ранее сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области российская оккупационная армия продолжает уничтожать инфраструктуру разными видами вооружения. В городе идут самые тяжелые виды боев – уличные в условиях городской застройки. Несмотря на постоянные штурмы и плотные обстрелы, украинские войска контратакуют и отвоевывают свои позиции.

Отметим, что Вооруженные силы Украины продолжают держать под своим контролем трассу, по которой в Бахмут Донецкой области поставляются ресурсы и обеспечение. Российские оккупационные войска далеки до захвата "дороги жизни".

Как сообщал OBOZREVATEL, город-крепость Бахмут в Донецкой области, за который продолжаются интенсивные бои с вражеской армией России, в результате атак оккупантов стал почти непригодным для жизни. Из-за того, что россияне не прекращают попыток полностью захватить населенный пункт, из него почти невозможно эвакуировать гражданских.

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