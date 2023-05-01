Оккупанты уничтожают инфраструктуру: в ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте и назвали самый тяжелый вид боев

В Бахмуте Донецкой области российская оккупационная армия продолжает уничтожать инфраструктуру разными видами вооружения. В городе идут самые тяжелые виды боев – уличные в условиях городской застройки.

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Несмотря на постоянные штурмы и плотные обстрелы, украинские войска контратакуют и отвоевывают свои позиции. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый

По его словам, российские оккупанты имеют частичный успех только после того, как ударят большим количество артиллерии и уничтожат инфраструктуру. Однако воины ВСУ ведут позиционную войны, нанося врагу потери и не позволяя россиянам полностью захватить Бахмут.

"Там идет позиционная война, и время от времени в городской застройке идут бои, это один из самых тяжелых видов боя. Иногда враг имеет определенный успех после того, как ударит большими артиллерийскими силами, уничтожит инфраструктуру, может пройти. Но мы, нанеся по врагу поражение, контратакуем и отвоевываем свои позиции. Идет такая позиционная война, но, несмотря на мощные привлечения сил, врагу не получается самое главное – полностью захватить город-крепость Бахмут", – сказал Череватый.

Также он добавил, что российские оккупанты применяют в Бахмуте все имеющиеся у них вооружения. Череватый отметил, что такая тактика врага не новая, поэтому украинские военные перед каждым боевым задание учитывают, какой именно тип огневого поражения может нанести враг.

"Они используют там много номенклатур разного вооружения. Они используют весь имеющийся у них арсенал, но это не является для нас чем-то новым. Мы готовимся к разным вариантам развития событий и, когда идет боевое задание, пытаемся учитывать все виды огневого поражения, которое враг может нанести", – отметил Череватый.

Кроме того, спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что в Бахмуте основной штурмовой силой продолжают оставаться наемники ЧВК "Вагнер". Однако из-за огромных потерь в последнее время на помощь бывшим заключенным командование РФ отправляет подразделения воздушно-десантных войск и даже снайперов из специальных служб.

"Они используют в первую очередь так называемые ЧВК "Вагнер" – преступные террористические организации. Это бывшие заключенные, и они остаются главной ударной силой, которая штурмует наши позиции. Но из-за больших потерь они усилены воздушно-десантными подразделениями. Мы также отмечаем, что враг, стремясь достичь главной цели захватить Бахмут, задействует снайперов из специальных служб, чтобы максимально поражать наши позиции", – заявил Череватый.

Напомним, на Бахмутском направлении продолжаются упорные бои между российскими оккупантами и украинскими защитниками. Со стороны захватчиков на этом участке фронта воюет 25,6 тыс. военных. Также там задействованы десятки единиц вражеской техники.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжают держать под своим контролем трассу, по которой в Бахмут Донецкой области поставляются ресурсы и обеспечение. Российские оккупационные войска далеки до захвата "дороги жизни".

Как сообщал OBOZREVATEL, город-крепость Бахмут в Донецкой области, за который продолжаются интенсивные бои с вражеской армией России, в результате атак оккупантов стал почти непригодным для жизни. Из-за того, что россияне не прекращают попыток полностью захватить населенный пункт, из него почти невозможно эвакуировать гражданских.

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