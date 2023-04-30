Украинские защитники под Бахмутом выбили оккупантов из насиженной позиции. Видео

Украинские защитники выбили группировку врага с позиции "Бассейн" под Бахмутом. Несколько месяцев подряд она была "костью в горле" для Вооруженных сил Украины, но в результате успешной операции около 40 оккупантов сбежали со своих позиций, еще несколько взяты в плен, некоторые были уничтожены.

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Об этом рассказали воины 28-й отдельной механизированной бригада имени Рыцарей Зимнего похода. Они также обнародовали видео, показывающее штурм вражеских позиций глазами его участников и с высоты птичьего полета (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам военных, небольшая группа разведчиков 28-й ОМБр во взаимодействии с аэроразведкой и минометчиками смогла выбить из "Бассейна" группировку противника, которая в несколько раз превосходила по количеству.

Бой за каждую позицию на Бахмутском направлении оказывает огромное влияние на оборону востока Украины. Так, штурм "Бассейна" был вопросом времени, поскольку в течение нескольких месяцев он был как "кость в горле" для наших воинов.

В сети уточнили, что бой за "Бассейн" проходил на западных окрестностях Озаряновки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Защитники Украины под Авдеевкой молниеносно атаковали оккупантов и заставили их бежать с потерями. Наши воины в результате штурма захватили позиции врага на стратегически важной высоте.

– По данным Генштаба ВСУ, на 431-е сутки войны оккупанты атакуют на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши воины отбили там 58 атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, на Бахмутском направлении враг безуспешно наступал в сторону Ивановского и Предтечиного.

– ВСУ держат под контролем "дорогу жизни" в Бахмуте, по которой поставляются ресурсы и обеспечение. Оккупанты далеки от ее захвата, рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.