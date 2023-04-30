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Украинские защитники под Бахмутом выбили оккупантов из насиженной позиции. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
5,4 т.
Украинские защитники под Бахмутом выбили оккупантов из насиженной позиции. Видео

Украинские защитники выбили группировку врага с позиции "Бассейн" под Бахмутом. Несколько месяцев подряд она была "костью в горле" для Вооруженных сил Украины, но в результате успешной операции около 40 оккупантов сбежали со своих позиций, еще несколько взяты в плен, некоторые были уничтожены.

Видео дня

Об этом рассказали воины 28-й отдельной механизированной бригада имени Рыцарей Зимнего похода. Они также обнародовали видео, показывающее штурм вражеских позиций глазами его участников и с высоты птичьего полета (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Украинские защитники под Бахмутом выбили оккупантов из насиженной позиции. Видео

По словам военных, небольшая группа разведчиков 28-й ОМБр во взаимодействии с аэроразведкой и минометчиками смогла выбить из "Бассейна" группировку противника, которая в несколько раз превосходила по количеству.

Украинские защитники под Бахмутом выбили оккупантов из насиженной позиции. Видео

Бой за каждую позицию на Бахмутском направлении оказывает огромное влияние на оборону востока Украины. Так, штурм "Бассейна" был вопросом времени, поскольку в течение нескольких месяцев он был как "кость в горле" для наших воинов.

Украинские защитники под Бахмутом выбили оккупантов из насиженной позиции. Видео

В сети уточнили, что бой за "Бассейн" проходил на западных окрестностях Озаряновки.

Украинские защитники под Бахмутом выбили оккупантов из насиженной позиции. Видео
Украинские защитники под Бахмутом выбили оккупантов из насиженной позиции. Видео
Украинские защитники под Бахмутом выбили оккупантов из насиженной позиции. Видео
Украинские защитники под Бахмутом выбили оккупантов из насиженной позиции. Видео
Украинские защитники под Бахмутом выбили оккупантов из насиженной позиции. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Защитники Украины под Авдеевкой молниеносно атаковали оккупантов и заставили их бежать с потерями. Наши воины в результате штурма захватили позиции врага на стратегически важной высоте.

– По данным Генштаба ВСУ, на 431-е сутки войны оккупанты атакуют на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши воины отбили там 58 атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, на Бахмутском направлении враг безуспешно наступал в сторону Ивановского и Предтечиного.

– ВСУ держат под контролем "дорогу жизни" в Бахмуте, по которой поставляются ресурсы и обеспечение. Оккупанты далеки от ее захвата, рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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