ВСУ держат под контролем дорогу жизни в Бахмут, – Череватый

Вооруженные силы Украины продолжают держать под своим контролем трассу, по которой в Бахмут Донецкой области поставляются ресурсы и обеспечение. Российские оккупационные войска далеки до захвата "дороги жизни".

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Тем не менее враг продолжает осуществлять попытки захватить и установить огневой контроль над жизненно важной трассой. Об этом в комментарии ZN.UA рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, по "дороге жизни" в Бахмут поставляются продукты питания, лекарства, вооружение и другие необходимые вещи для военных и гражданских. Захватчики уже на протяжении нескольких недель пытаются утверждать, что якобы взяли под контроль трассу, однако на самом деле это не так.

Череватый подчеркнул, что ситуация в том районе сложная, ведь враг продолжает осуществлять попытки установить огневой контроль над трассой. Логистическая артерия продолжает функционировать благодаря усилиям украинских военнослужащих.

В то же время Череватый отметио, что специалисты по логистике работают над новыми путями обеспечения Бахмута. Совместные усилия военнослужащих и инженеров позволяют доставлять в город оружие, медикаменты, продукты, боеприпасы, а также забирать раненых.

"Все действуют согласно предопределенным сценариям. Ситуация полностью контролируется Генштабом, плюс мы видим все намерения противника и предупреждаем их огнем. Все это в комплексе позволяет держать Бахмут дальше",– заявил Череватый.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают пытаться наступать на город Бахмут Донецкой области. Тем не менее, Вооруженные силы Украины стоят надежно и не дают врагу возможности продвигаться. Главная задача украинских защитников – выбить боевой потенциал врага, личный состав и технику.

Ранее сообщалось, что город-крепость Бахмут в Донецкой области, за который продолжаются интенсивные бои с вражеской армией России, в результате атак оккупантов стал почти непригоден для жизни. Из-за того, что россияне не прекращают попыток полностью захватить населенный пункт, из него почти невозможно эвакуировать гражданских.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины пытаются сохранить за собой контроль над дорогой на Бахмут, отвергая от нее врага. Военные показали, как зачищали позиции россиян вблизи этой автодороги.

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