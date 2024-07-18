Горячее всего на двух направлениях: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг, и озвучили его потери. Карта

Российская оккупационная армия продолжает наступать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. В течение суток 17 июля на фронте было зафиксировано 144 боевых столкновения.

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Самые активные бои продолжаются на Торецком и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 18 июля.

Путинская армия нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, 67 авиационных ударов, задействовав 104 авиабомбы. Кроме этого, враг совершил 4605 обстрелов, 94 из них – из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами были районы населенных пунктов Глубокое, Липцы, Малые Проходы, Старица, Синьковка Харьковской области; Терны, Лиман, Макеевка, Спорное, Часов Яр, Доброполье, Северное, Торецк, Александрополь, Уманское, Покровск, Желанное, Прогресс, Архангельское, Екатериновка, Урожайное и Водяное Донецкой области; Гуляйполе, Лобковое, Ровнополь, Каменское и Пятихатки в Запорожье.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли два удара по скоплениям военной техники и живой силы противника, поразили два пункта управления, средство ПВО, четыре радиолокационных станции и станции РЭБ и еще два важных объекта противника. Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 12 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, 50 дронов оперативно-тактического уровня, 92 автомобиля и семь единиц специальной техники.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 20 боевых столкновений в районах Глубокого и Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 11. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Новоосикового, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска остановили десять атак оккупантов вблизи Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силы обороны Украины отразили десять штурмовых действий. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Спорного, Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты при поддержке авиации прикладывали в районе Часового Яра.

Захватчики вчера продолжали активно действовать на Торецком направлении. В общем враг 29 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Северного и Нью-Йорка, наносил авиаудары авиабомбами.

На Покровском направлении украинские воины отразили 26 штурмов и атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Карловка, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки у Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении противник совершил три штурма наших позиций возле Константиновки и Новодаровки.

На Ореховском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки. Кроме того, захватчики выпустили около сотни неуправляемых авиационных ракет в направлениях Гуляйполя, Лобкового, Ровнополя, Каменского и Пятихаток.

На Приднепровском направлении оккупанты пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на левом берегу Днепра. Пять атак россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории России, проводят диверсионно-разведывательную деятельность Украины. Почти вдоль всей линии столкновения продолжаются бои. Украинские воины сдерживают вражеские атаки. Ведет, истощая силы противника, боевую работу наша артиллерия, разведка, авиация и беспилотные системы.

Напомним, российские оккупанты на Торецком направлении воюют в жестких рамках, установленных собственным командованием. Они вынуждены "идти до конца", единственный шанс вернуться – успешно выполнить боевую задачу.

Ранее аэроразведчики батальона беспилотных систем UMBRELLA 32 ОМБр показали Торецк с высоты птичьего полета. Защитники отметили, что "русский мир" разрушил очередной украинский город, оставив после себя только руины и хаос.

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