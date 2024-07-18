Заставляют 'идти до конца': оккупанты не забирают своих раненых на Торецком направлении и угрожают расстрелами, – Краснов

Российские оккупанты на Торецком направлении воюют в жестких рамках, установленных собственным командованием. Они вынуждены "идти до конца", единственный шанс вернуться – успешно выполнить боевую задачу.

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Сдаваться в плен запрещено, поэтому среди захватчиков участились суициды. Об этом в эфире "Мы - Украина" рассказал командир взвода 95 ОДШБр Станислав Краснов.

Он отметил, что даже раненые россияне не имеют права сдаться, забирать их тоже не спешат – заставляют идти вперед.

"Те, кто уже не может уходить, лежат по несколько дней. Эвакуации здесь почти не проводят. Единственная возможность вернуться – успешно выполнить боевую задачу", – отметил Краснов.

Напомним, ранее спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что на Торецком направлении оккупанты изменили акцент атак. Большинство штурмов они производят небольшими группами с минимальным использованием бронетехники. Более того, враг сосредоточился на Торецком направлении, уменьшив акцент на штурмовых действиях в районе Часова Яра.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Аэроразведчики батальона беспилотных систем UMBRELLA 32 ОМБр показали Торецк с высоты птичьего полета. Защитники отметили, что "русский мир" разрушил очередной украинский город, оставив после себя только руины и хаос.

– Ситуация на Торецком направлении сложная и напряженная. Основной удар врага идет со стороны Нью-Йорка и Шумов.

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