Горячее всего на Кураховском направлении: в Генштабе рассказали, где проводит штурмы враг. Карта

Российская оккупационная армия продолжает активное наступление на востоке Украины в попытке прорвать оборону украинских войск. Самые активные боевые действия идут на Кураховском направлении.

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Всего в течение суток на фронте было зафиксировано 186 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 13 октября.

За прошедшие сутки путинская армия нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением восьми ракет, а также 90 авиаударов, сбросив 158 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг произвел 4243 обстрела, из них 156 – из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Речки, Екатериновка, Бунякино, Волфино, Будки, Шалыгино и Гудово Сумской области; Купянск-Узловой, Подолы, Ковшаровка, Кругляковка и Первомайское Харьковской области; Торское, Юрьевка, Торецк, Петровка, Мирноград, Селидово, Ровнополь, Богоявленск и Зеленое Поле Донецкой области; город Запорожье и Малая Токмачка Запорожской области; Львово, Понятовка Херсонской области.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили средство ПВО, шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники и один полевой склад боеприпасов российских захватчиков.

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться в сторону Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали девять раз в районах Калиновки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 15 атак в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутый Яр, Селидово, Новотроицкое, Мирноград и Михайловка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукуриного, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Курахового, Звездного, Дальнего и Антоновки.

На Времовском направлении противник совершил четыре штурма наших позиций в районе Богоявленска. Активно привлекал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении отражена одна вражеская атака неподалеку от Роботиного.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции девять раз. Получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 49 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, одну РСЗО, два средства ПВО, 45 БПЛА оперативно-тактического уровня, 71 автомобиль и единицу специальной техники оккупантов.

Напомним, российская оккупационная армия проводит атакующие действия в Курской области, пытаясь вернуть под свой контроль территории. По состоянию на 11 октября захватчики отбили почти два десятка населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины пошли в контрнаступление в районе Покровска Донецкой области. Они зачистили российские позиции в лесистой местности к северу от Новогродовки, где раньше находились захватчики.

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