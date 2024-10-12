ВСУ пошли в контрнаступление под Покровском: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Силы обороны Украины пошли в контрнаступление в районе Покровска Донецкой области. Они зачистили российские позиции в лесистой местности к северу от Новогродовки, где раньше находились захватчики.

Видео дня

Оценку ситуации на фронте в Украине сделали аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они проанализировали заявления российских милблогеров и отметили, что во многих случаях подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

В то же время на Харьковщине оккупанты продолжают наступление к северо-востоку от областного центра близ Волчанска, Старицы и Тихого, а также на линии Купянск-Сватово-Кременная, пока безрезультатно.

Луганская область

"11 октября российские войска продолжили наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не подтвердили территориальные достижения. Российские источники утверждали, что российские войска захватили Андреевку и продвинулись к Кисловке и Невскому", – говорится в сводке.

Российский источник утверждал, что части 144-й гвардейской мотострелковой дивизии, Московский военный округ (МПО) наступали северо-западнее Кременной в районе Новосадового. Тем не менее, ISW не нашло визуального подтверждения этих российских заявлений.

Донецкая область

10 и 11 октября русские войска продолжали наступательные действия восточнее Северского в районе Верхнекаменского и близ Часова Яра, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

"Советница украинской группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что российские войска снизили темпы штурма возле Часова Яра, но перебрасывают в этот район подкрепление, что свидетельствует о том, что российские войска готовятся усилить наступательное давление в этом районе", – отметили в ISW.

Кроме того, аналитики отметили, что российские войска продолжили наступательные действия на Торецком направлении. Украинские официальные лица признали, что российские войска захватили примерно половину города, хотя ISW не может подтвердить изменение линии фронта.

"Имеющиеся визуальные доказательства подтверждают, что российские войска занимают 38% Торецка, хотя российские войска, вероятно, занимают больше, чем то, что ISW может подтвердить из открытых источников сейчас", – признали в своде.

Также аналитики отметили, что украинские и российские силы недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска.

"Геолокационные кадры, опубликованные 11 октября, показывают, как украинские силы очищают позиции России в лесистой местности к северу от Новогродовки. Это указывает на то, что российские силы продвинулись в этом районе раньше, но украинские войска недавно вытеснили российские силы из этого района", – сообщили в ISW.

Также россияне продвинулись восточнее Курахово и продолжали наступательные действия в районе Константиновки, Екатериновки, Антоновки, Богоявленки и Золотой Нивы.

Южный фронт

11 октября оккупанты продолжали наступательные действия в западной Запорожской области, в частности вблизи Роботиного и Малой Токмачки, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Также оккупанты продолжили наступление на херсонском направлении, но линия фронта не изменилась.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ВСУ сообщили, что оккупанты продвинулись в районе населенного пункта Песчаное в Купянском районе Харьковской области. На этом участке фронта продолжаются постоянные бои, бойцы сил обороны ежедневно отражают вражеские штурмы.

– Ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз – самая сложная ситуация на фронте в Украине – на Покровском, Угледарском и Купянском направлениях. Россия значительно превосходит наше государство в ресурсах, хотя предпосылки для уменьшения темпов наступления и стабилизации фронта есть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!