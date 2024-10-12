'У врага есть продвижение': в ВСУ рассказали о ситуации в Купянском районе Харьковской области. Карта

Российские окцупационные войска продвинулись в районе населенного пункта Песчаное в Купянском районе Харьковской области. На этом участке фронта продолжаются постоянные бои, бойцы Сил обороны ежедневно отражают вражеские штурмы.

Видео дня

Об этом сказал военный 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович 11 октября в эфире телеканала "Эспрессо". Бригада, по его словам, находится южнее Купянска.

Оккупанты каждый день пешими порядками атакуют позиции украинских военных, а также применяют технику. Ситуация, сказал военный, является сложной, поскольку россияне в районе Песчаного продвинулись к населенному пункту Кругляковка.

"Из-за этого выступления довольно сложно держать фронт и оборону. Поэтому сейчас все меры по стабилизации используются, и мы пытаемся сделать эту ситуацию как можно более контролируемой, но это достаточно сложно", – отметил Виктор Петрович.

По словам воина 77-й отдельной аэромобильной бригады, враг запланировал выйти на оборонительный рубеж по реке Оскол, разбить группировку, чтобы у ВСУ не было возможности маневрировать через дорогу, соединяющую Купянск и Боровую.

По состоянию на данный момент, достичь этой цели враг не может.

"Совместными усилиями со смежными бригадами мы держим оборону", – подчеркнул он.

Ранее офицер разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины, Герой Украины Виталий Литвин сообщил, что оккупанты усилили штурмовые действия на Купянском направлении, имея некоторые, хоть и небольшие, тактические успехи. Противник постоянно пополняет свои подразделения, хотя их качество оставляет желать лучшего.

По его словам, у врага есть улучшение тактического положения, хоть и незначительное.

Как сообщал OBOZ.UA, в 92 ОШБр отметили, что российским войскам поставлена задача любой ценой прорваться к реке Оскол в Харьковской области. На этом участке фронта ежедневно продолжаются бои.