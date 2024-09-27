Врагу поставили цель любой ценой выйти к реке Оскол на Харьковщине: военный рассказал о ситуации

Российским войскам поставлена задача любой ценой прорваться к реке Оскол в Харьковской области. На этом участке фронта ежедневно продолжаются бои.

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Об этом сообщил заместитель командира батальона "Ахиллес" ударных БпАК 92-й ОШБр Олесь Маляревич в эфире КИЕВ24. Он также отметил, что накануне его батальон принимал участие в одной из самых больших битв, во время которой враг использовал более 50 единиц техники.

"Очевидно, что врагу поставили цель любой ценой дойти до реки Оскол. Там работают несколько бригад, в том числе наш батальон. Бои идут ежедневно. Вчера (26 сентября) мы участвовали в одной из самых больших битв. 51 единица техники шла на наши позиции. Были уничтожены 32 единицы (российской техники — Ред.)", – рассказал военный.

Он также сообщил, что благодаря скоординированным действиям, Вооруженным силам удалось за прошедшие сутки удержать позиции и отразить наступление противника.

"Больше информации о бою лучше получить от официальных источников. Но именно такая большая сила (россиян — Ред.) двигалась на позиции нашей пехоты. Благодаря объединенному влиянию (ВСУ — Ред.), наступление РФ остановили и территории вчера (26 сентября) не были потеряны", – добавил военный.

Ранее подразделения Третьей штурмовой бригады показали, как отразили штурм российских оккупационных войск на Харьковском направлении фронта. Враг для штурма тремя заходами привлек танки, бронетранспортер, боевую машину пехоты и МТ-ЛБ.

Также воины 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" рассказали, что на Харьковском направлении взяли в плен группу российских оккупантов. Все новые пленники, прежде чем идти на войну в Украину, были заключены в тюрьму и находились в российских колониях.

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