Оккупанты активно проводят штурмы на Купянском направлении: военный рассказал о ситуации. Карта

Российские оккупанты усилили штурмовые действия на Купянском направлении, имея некоторые, хотя и небольшие, тактические успехи. Противник постоянно пополняет свои подразделения, хотя их качество оставляет желать лучшего.

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Об этом рассказал офицер разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины, Герой Украины Виталий Литвин. По его словам, у врага есть улучшение тактического положения, хоть и незначительное.

"Что касается Купянского направления, то враг там проводит штурмовые действия, активно проводит штурмовые действия, есть у него там улучшение своего тактического положения, но оно не значительно, но он улучшает. И враг готовит на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой области, постоянно готовит пополнение этих штурмовых подразделений. Да, качество этих подразделений не очень высокое, но очень большое количество", – сказал Литвин.

Кроме того, оккупанты активно используют FPV-дроны для уничтожения украинской техники, артиллерии и инженерно-фортификационных сооружений. В ответ на эту угрозу украинские военные производят сбор ресурсов, что поможет обеспечить безопасность подразделений и защиту фортификаций.

"И как раз этот сбор, который мы сейчас проводим, он сможет уберечь наши инженерно-фортификационные сооружения и наши подразделения в безопасности", – резюмировал он.

Украинские военные продолжают отражать многочисленные атаки оккупантов и брать их в плен. В этот раз было уничтожено 50 единиц бронетехники одновременно вместе с личным составом врага. Пограничники показали отражение одной из самых массовых вражеских атак в Харьковской области. Отмечается, что бронированная техника противника шла на Купянское направление.

Напомним, ранее украинские военные из рядов 92 ОШБр также рассказывали, что российским войскам поставлена задача любой ценой прорваться к реке Оскол в Харьковской области. На этом участке фронта ежедневно продолжаются бои.