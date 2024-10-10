'Россия – ресурсная страна': Симороз оценил ситуацию на фронте и указал на нужды ВСУ

Самая сложная ситуация на фронте в Украине – на Покровском, Угледарском и Купянском направлениях. Россия значительно превосходит наше государство в ресурсах, хотя предпосылки для уменьшения темпов наступления и стабилизации фронта есть.

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Это станет возможно при своевременном усилении Украины техникой и снарядами со стороны западных партнеров, а также налаживании оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кроме того, нужно укомплектовывать бригады и изменять подходы к мобилизации, чтобы говорить о каком-то истощении врага. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, адвокат Олег Симороз.

Он отметил, что, несмотря на все сообщения о приостановлении наступления врага, россияне продолжают продвигаться, в частности на Купянском направлении. По словам ветерана, пока это не критично в контексте выхода на реку Оскол.

"Но ситуация там негативная для нашей группировки войск", – подчеркнул Симороз и объяснил причины.

"По моему мнению, к этому привели действия командования этой группировки из-за запоздалой позиции относительно ротации наших сил. Она была тактически непрофессиональной. Слава Богу, благодаря нашим военнослужащим, которые до конца выполняли свой долг, там нет таких ужасных вещей, как "оголение" фронта и тому подобное", – рассказал юрист.

Он констатировал, что на этом участке фронта у Украины есть ряд проблем и как следствие – продвижение врага.

"Там была угроза оперативного оцепления некоторых наших сил, но, насколько мне известно, сейчас ситуация стабилизируется", – отметил Симороз.

Не легче, по его словам, и на Покровском направлении, хотя отечественная и иностранная аналитика утверждает, что темпы вражеского наступления снижаются и даже начинается контрнаступление.

"С военной точки зрения враг до сих пор имеет тактические успехи. Единственный положительный признак заключается в том, что темпы немного замедлились. Но они были просто неадекватными и должны были когда-то снизиться. Враг прошел 30-40 километров из Авдеевки до окрестностей Покровска за рекордно короткий срок", – подчеркнул ветеран.

Он назвал факторы, из-за которых наступление не удается остановить.

"Прежде всего необходимо помнить, что наш враг Россия – ресурсная страна. Их оборонно-промышленный комплекс стоит на военных рельсах, российские военные заводы работают в несколько смен. Они не имеют и никогда не имели проблем со снарядами, техникой, в частности более современной, с БПЛА, кто бы что ни говорил", – заверил Симороз, добавив, что страна-агрессор еще и имеет сильных союзников – КНДР и Иран.

"Они имеют тактическое преимущество, в России назначена мобилизация, есть соответствующий указ Путина. У них налажена система, чтобы тоталитарно проводить мобилизацию и тоталитарно управлять этими людьми в армии. Там совершенно другие подходы, чем в цивилизованных странах, чем у нас. Но факт остается фактом – они могут управлять этими людьми", – объяснил юрист.

Также он добавил, что в Брянской области России будут платить по 30 тысяч долларов "подъемных" подписавшим контракт, а в Украине военнослужащим платят по 20 тысяч гривен.

"Следовательно, здесь играет роль ряд факторов, и я не вижу предпосылок для того, чтобы ситуация кардинально изменилась", – признался Симороз.

Он считает, что предпосылки для уменьшения темпов наступления и стабилизации фронта есть – но не для полной остановки наступления.

"У нас до сих пор существует ограничение на использование снарядов. Наиболее популярный калибр снарядов – 155-й, но мы недополучаем их от западных партнеров и не производим их сами в таких объемах, чтобы не было стыдно говорить. Все это не позволяет нам выйти даже в активную оборону, уже не говоря о том, чтобы мы имели возможность "вымотать" врага и пойти в наступление, о чем пишет The New York Times", – отметил ветеран.

Симороз подчеркнул, что Украина никогда не сравнится с Россией по количеству ресурсов.

"Поэтому прежде всего нужно в значительной степени усилить Украину техникой, снарядами, наладить наш оборонно-промышленный комплекс (ОПК), надо укомплектовывать бригады, менять подходы к мобилизации и т.д., и тогда можно будет говорить о каком-то истощении врага, о подготовке к наступательным действиям", – уверен ветеран.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжают наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. Самые активные боевые действия продолжаются на Кураховском и Покровском направлениях.

– Генерал армии Николай Маломуж сообщил, что оккупанты активно копают тоннели, чтобы иметь возможность внезапно атаковать украинские позиции на Харьковщине, а также как можно ближе подойти к этому городу, создать "пояс контроля" над Харьковом, а затем организовать огневой вал.

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