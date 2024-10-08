Оккупанты по тоннелям приближаются к Харькову, пытаясь создать 'пояс контроля'. Интервью с генералом Маломужем

Российская оккупационная армия стала активно применять тактику рытья тоннелей, чтобы иметь возможность внезапно атаковать украинские позиции на Харьковщине, а также как можно ближе подойти к этому городу, создать "пояс контроля" над Харьковом, а затем организовать огневой вал. Подобную тактику широкого применения тоннелей враг позаимствовал у ХАМАС и "Хезболлы" – эти террористические организации роют тоннели на сотни километров, и для защиты, и для продвижения в тыл врага.

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Во многом именно благодаря системе тоннелей российские оккупанты смогли взять под контроль Авдеевку и Угледар, но шансов на успешное применение подобного приема теперь все меньше. Силы обороны активно выявляют эти вражеские "норы", которые могут заполнять специальными средствами.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– По сообщению пресс-службы бригады Национальной гвардии "Хартия", российская оккупационная армия активизировалась на Харьковском направлении. Причем, враг использует подземные тоннели, чтобы приблизится к украинским позициям. Насколько такие тоннели – распространенная практика? Какие перспективы есть у врага на этом направлении?

– Конечно, сегодня стратегическая, наиболее приоритетная задача, которую ставит Путин – продвигаться на Донецком направлении – это путь на Покровск, Курахово, на Торецк, чтобы до конца осени захватить всю территорию Донецкой области. Пока противнику это не удается, но остается приоритетом. Это первая составляющая.

Вторая составляющая – это Харьков, где враг не выполнил задачу тактического уровня, в первую очередь, захват Волчанска и других территорий ближе к Харькову с целью создания пояса контроля над городом и огневого вала.

Украинские Силы обороны провели ряд успешных операций, включая операцию на агрегатном заводе в Волчанске. Это вызвало очень негативную реакцию руководства России, поэтому ставится задача восстановить позиции и развивать наступление далее – и в районе Волчанска, и в районе Купянска. Второй сектор сейчас становится более глобальным, там наращиваются силы и средства для наступательных операций.

Враг не может пройти. Мы создали укрепрайоны. В свое время много говорили о том, что не было создано достаточно оборонных позиций тактического и стратегического уровня, недоработали инженерные службы, гражданские администрации. Но сейчас появились очень мощные укрепрайоны и на севере Волчанска, и возле Купянска, благодаря чему есть определенная стабилизация.

Противник не имеет успеха, применяя стандартные методы – "удары в лоб" или создание фланговых ударов, как на Донецком направлении. Мы фиксируем все передвижения врага различными типами разведки. Поэтому они переходят к скрытым форматам продвижения.

Эта тактика в свое время применялась в годы Второй мировой войны, а также особенно активно представителями ХАМАСа и Хезболлы на арабском направлении – они рыли туннели длиной в сотни километров, не только для защиты, но и для продвижения в тыл врага.

Россия часто с ними работала, это их структуры, поэтому начала применять такую тактику и на поле боя в Украине. Ее эффективность была продемонстрирована в Авдеевке, где были использованы естественные коллекторы и туннели, благодаря чему враг заходил в наш тыл. Это сыграло существенную роль в захвате города, наряду с беспилотниками, которым наносили массовые, неожиданные и мощные удары.

Подобную тактику частично применяли и в районе Угледара, где было возможно. Сейчас же противник пытается создать новые позиции за счет использования туннелей поближе и к линии фронта, и ко флангам, где они не демонстрируют свою огневую активность и где мы их не ожидаем.

Ранее у нас не велась активная работа по выявлению таких тоннелей, но сейчас мне докладывают представители различных бригад на различных направлениях, что применяются средства выявления туннелей вплоть до акустики. Поэтому, думаю, мы будем готовы к таким действиям.

Несмотря на то, что такая тактика врага отчасти эффективна, я думаю, при их выявлении могут проводиться контроперации, например, проникновение в те же туннели, заполнение их какими-то специальными средствами.

– Считаете ли вы, что есть прямая связь между текущей степенью активности врага и выборами в США, которые пройдут 5 ноября? Допускаете ли вы, что враг будет пытаться добиться как можно больших результатов именно на протяжении ближайшего месяца с тем расчетом, что кандидат в президенты Трамп не одержит победу?

– Враг, как правило, действует комплексно. Он ориентируется на то, что при любой ситуации может быть переговорный процесс. С одной стороны, президентом может стать Трамп, с другой стороны, есть изменения в политической структуре европейских стран в части лидеров партий, которые приходят ко власти в той же Германии, в Чехии, в Венгрии, частично во Франции и в третьих странах, которые требуют окончания войны.

Чтобы сгенерировать какой-то общий фронт антивоенных движений, Россия готовит условие: захватить как можно больше территорий, а затем требовать признания этих территорий своими по факту их оккупации. А далее заключать мирные соглашения с Украиной при участии партнеров нашей страны и стран-посредников, которые влияют на мировые процессы.

Отсюда стремление захватить как можно больше территорий – и к выборам в США, потому что это один из ключевых игроков в этой сфере, но для России необходим целый пул стран. Цель Кремля – поставить нам жесткие условия в отношении перспектив войны, то есть продемонстрировать, что перспектив для нас нет, а также подготовить мировое сообщество, включая нового президента США.

– Подтверждена информация о том, что истребители F-16 из Нидерландов уже в Украине. Пока неизвестно, какое их количество. По неподтвержденной информации, их может быть шесть. Считаете ли вы, что это существенное усиление наших позиций?

– В настоящий момент F-16 не играют стратегической роли. Мы видим, как они поступили в наши войска и уже применяются. Да, они имеют тактическую эффективность, но это еще не стратегическое решение задач в плане усилий наших Военно-воздушных сил. Этого очень мало.

В отдельных секторах это усилит наши возможности в плане сбивания вражеских летающих аппаратов, ракет, возможно, в отдельных случаях даже "Шахедов", но это не является стратегической составляющей и в плане защиты, и в плане следующих стратегических наступательных операций. Это усилит один или несколько секторов, но не будет иметь значения для эффективной обороны, а только в комплексе с другими средствами ПВО. Например, и стратегическими, и тактическими.

Таким образом, я оцениваю поступление F-16 в Украину позитивно, но только комплексное их применение позволит нам решать задачи по обороне и в перспективе по проведению наступательных операций. Нам необходимо, как минимум, 60 истребителей F-16, а лучше 120.