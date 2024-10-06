Роют тоннели, чтобы взрывать оборонные сооружения: в НГУ 'Хартия' рассказали о ситуации на Харьковском направлении

Российская террористическая армия активизировала наступательные действия на Харьковском направлении. В время штурмовых действий враг использует подземные логистические маршруты, чтобы приблизиться к украинским позициям.

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При этом враг на Харьковщине повторяет тактику, которую применял с лета 2023 года на Авдеевском направлении. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы бригады Национальной гвардии "Хартия" Владимир Дегтярев.

По его словам, путинские войска на Харьковском направлении роют тоннели, чтобы как можно ближе приблизиться к оборонительным позициям ВСУ. Также Дегтярев подчеркнул, что такую тактику враг применял на Авдеевском направлении. Военный объяснил, что российские силы копают тоннели для обеспечения логистики или для осуществления подрывов украинских оборонительных сооружений.

"Тактика врага не новая, мы ее наблюдаем еще с лета 2023 года, когда на Авдеевском направлении они использовали подкопы и делали тоннели, как в городских застройках, чтобы были логистические пути, так и для того, чтобы сделать более длинные тоннели, чтобы подорвать какие-то наши оборонительные сооружения", – заявил Дегтярев.

Кроме того, российская армия активно использует на Харьковщине средства радиоэлектронной борьбы, чтобы противодействовать украинской аэроразведке. В свою очередь украинские военные постоянно обновляют свои решения, сохраняя эффективный контроль над воздушным пространством с помощью дронов.

Ранее сообщалост, что ситуация в Харьковском направлении остается тяжелой. Российские оккупационные войска продолжают укрепляться на занятых позициях и усиливают свои подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, намерения врага относительно Харьковской области остаются неизменными. Российские оккупанты до сих пор пытаются выйти в Харьков. А курская операция дала необходимую паузу, которую использовали Силы обороны.

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