'Курская операция дала определенную паузу': военный рассказал, что происходит на Харьковщине, и раскрыл планы врага

Намерения врага по Харьковской области остаются неизменными. Российские оккупанты до сих пор пытаются выйти в Харьков. А курская операция дала необходимую паузу, которую использовали Силы обороны.

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Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в эфире телемарафона. Он сообщил, что происходит сейчас в Харьковском направлении.

По его словам, в планах врага ключевыми городами остаются Глубокое и Волчанск. Именно поэтому в этих районах оккупанты держат боевые действия на отметке выше среднего по интенсивности.

"Для противника есть задача, если мы говорим о направлении Глубокого – кратчайшее расстояние до административных границ Харькова, – это максимально приблизиться к самому городу, с последующим взятием под огневой контроль отдельные районы. Если мы говорим о Волчанске – это полная оккупация города с последующим образованием". плацдарма для продвижения в тыл наших войск, которые сейчас воюют на Купянском направлении", – объяснил Федоренко.

Однако, по словам Ахиллеса, Курская операция дала необходимую паузу, ведь интенсивность на поле боя Харьковщины снизилась. Это время Силы обороны использовали в свою пользу.

"По моему убеждению, Курская операция дала необходимую определенную паузу. Это нельзя назвать приостановкой боевых действий - но снижением интенсивности. Потому что боевые действия все время идут как в Глубоком, так и в Волчанске. Но это время Силы обороны использовали для того, чтобы в случае повышения интенсивности боевых столкновений и давления противника мы могли устоять", - отметил Федоренко.

Следствием курской операции украинских вой является то, что последние три месяца противник не имел успехов на этой линии фронта.

"Противник не выполнил задачи по Волчанску, не дали ему это сделать СОУ. Несмотря на то, что город почти стерт до основания, СОУ удерживают позиции и большая часть города находится под контролем СОУ", – отметил Федоренко.

Как сообщал OBOZ.UA, украинским воинам удалось сдержать активное наступление кафиров под Покровском. Также бойцы ВСУ не дали врагу прорваться на Курском направлении.

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