Враг продолжает окапываться на занимаемых позициях на Харьковском направлении – ОТУ 'Харьков'

Ситуация в Харьковском направлении остается тяжелой. Российские оккупационные войска продолжают укрепляться на занятых позициях и усиливают свои подразделения.

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Об этом говорится в оперативной сводке ОТУ "Харьков" по состоянию на 9.00 6 октября. В то же время Силы обороны Украины продолжают сдерживать атаки российских военных.

В районе населенного пункта Глубокое противник совершает отдельные перемещения личного состава для усиления своих подразделений на передовых позициях, а также пытается организовать логистическое обеспечение с помощью такелажных групп.

Недалеко от Лукьянцев враг продолжает инженерные работы на занятых позициях.

В районе населенного пункта Тихое враг сосредоточил основные усилия на обеспечении логистики. В течение ночи он проводил воздушную разведку для выявления подразделений Сил обороны Украины.

В Волчанске зафиксированы единичные перемещения личного состава, направленные на организацию логистического обеспечения и пополнение текущих потерь.

Согласно информации, за минувшие сутки произошло 6 боевых столкновений в районах Липцев, Старицы и Волчанская. Российские оккупанты нанесли 1 авиаудар, использовав 2 КАБ, а также провели 48 атак дронами-камикадзе. В общей сложности совершили 398 обстрелов позиций украинских защитников.

Силы обороны правильно реагируют на действия противника и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских войск. Потери противника за минувшие сутки составили 96 человек, из них 38 – безвозвратные, а 58 – санитарные.

Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 91 единицу вооружения и военной техники, среди которых: 1 танк, 1 боевая бронированная машина, 3 противотанковых средства, 3 артиллерийские системы, 30 автомобилей, 4 единицы спецтехники и 49 БпЛА. Кроме того, уничтожены 53 укрытия для личного состава и 2 места хранения боеприпасов.

Ранее сообщалось, что намерения врага относительно Харьковской области остаются неизменными. Российские оккупанты до сих пор пытаются выйти в Харьков. А курская операция дала необходимую паузу, которую использовали Силы обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, украинским воинам удалось сдержать активное наступление оккупантов под Покровском. Также бойцы ВСУ не дали врагу прорваться на Курском направлении.

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