Оккупанты пытались прорвать украинские оборонительные рубежи на Кураховском направлении: отбиты десятки атак – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. Самые активные боевые действия продолжаются на Кураховском и Покровском направлениях.

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Всего в течение суток на фронте было зафиксировано 149 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 10 октября.

За прошедшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара, применив семь ракет, а также 85 авиационных ударов, сбросив 160 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг осуществил более четырех тысяч обстрелов, из них 135 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1600 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Цуповка, Слатино, Липцы и Катериновка Харьковской области; Речки Сумской области; Часов Яр и Торецк Донецкой области; Белогорье и Копани Запорожской области.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также поражен пункт управления, шесть средств ПВО и одна артиллерийская система.

На Харьковском направлении враг четырежды проводил наступательные действия в районе Тихого и Волчанска.

Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семнадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Петропавловки, Степовой Новоселовки, Вишневого, Новоосиново, Зеленого Гая и Кругляковки.

На Лиманском направлении наши войска остановили 18 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Грековка, Андреевка, Макеевка, Невское, Катериновка и Торское.

На Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток оккупанов продвинуться вперед вблизи Миньковки, Часова Яра, Александро-Шультино, Белой Горы и Ступочек. Ситуация контролируется. Враг действовал при поддержке авиации, атаковал КАБами в районе Часова Яра.

На Торецком направлении при поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Нелеповки, Щербиновки и Дылеевки.

На Покровском направлении бойцы ВСУ отразили 25 атак. Враг пытался продвинуться неподалеку от Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Крутого Яра, Проминя, Лысовки и Сухого Яра. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Селидово, где произошло 13 боевых столкновений. Кроме того, противник бомбил Яблоновку, Калиново, Воздвиженку, Миролюбовку, Лысовку, Александро-Калиново и Чунишино, сбросив более десятка управляемых авиабомб.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Горняка, Новоселидовки, Кураховки, Цукурино, Острого, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки оккупанты 31 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Пять атак противника остановили наши защитники в районе Богоявленки на Времевском направлении.

Четыре бесполезные попытки захватить позиции наших защитников за минувшие сутки предпринял враг на Приднепровском направлении.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес одиннадцать авиаударов, применив 22 управляемые авиабомбы; к тому же было совершено более 200 обстрелов.

В общей сложности за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1080 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили один танк, 14 боевых бронированных машин, 41 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, три средства ПВО, 49 БПЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 74 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.

Напомним, на Кураховском направлении российские оккупационные войска готовятся к следующему штурму и активно обстреливают гражданскую инфраструктуру. Вооруженные силы Украины находятся там в обороне.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении российские войска снова начали использовать бронетехнику. Раньше они в основном совершали так называемые мясные штурмы с участием пехоты.

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