Горячее всего на Кураховском направлении: в Генштабе рассказали, где пытаются прорваться оккупанты

С начала текущих суток уже произошло 37 боевых столкновений между российскими оккупантами и украинскими защитниками. Наибольшая активность захватчиков наблюдается на Кураховском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:00 четверга, 13 июня. Так, за сегодняшний день на Покровском направлении враг предпринял уже восемь попыток атаковать позиции наших защитников.

Шесть атак вблизи Новоселовки Первой и Новоалександровки отбиты. Продолжаются бои вблизи Калиново.

Наибольшее количество боестолкновений с начала суток произошло на Кураховском направлении. Враг нарастил усилия и пытается прорвать нашу оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Пять вражеских атак наши воины успешно отразили. Семь штурмовых действий еще продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Ореховском направлении агрессор дважды пытался вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций вблизи Малой Токмачки. Идет бой.

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На Харьковском направлении враг дважды безуспешно атаковал позиции Сил обороны в районах Глубокого и Тихого.

На Купянском направлении российские войска предприняли одну попытку штурма близ Стельмаховки, но потерпели неудачу и отступили. Бои продолжаются вблизи Синьковки и Петропавловки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении наши защитники отбили атаку оккупантов в районе Грековки, потери позиций не допущены.

Вражеский штурм украинских оборонительных рубежей неподалеку от Верхнекаменского на Северском направлении также завершился неудачей.

На Краматорском направлении с начала суток произошло пять боевых столкновений. Три атаки российских оккупантов отражены в районе Андреевки, два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского. Ситуация напряженная.

За прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений. Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники противника, три средства ПВО и одну артиллерийскую систему.

Напомним, Силы обороны Украины за прошедшие сутки отминусовали в боях по меньшей мере 980 российских оккупантов. В частности, за время полномасштабной войны войска РФ уже понесли безвозвратные и санитарные потери в живой силе в количестве 522 810 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы Департамента кибербезопасности совместно с побратимами из Сил обороны поразили российскую РЛС контрбатарейной борьбы "Зоопарк" несколькими FPV-дронами. Стоимость такой станции составляет 25 миллионов долларов.

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