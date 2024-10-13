'Горячее всего' на Кураховском направлении: в Генштабе рассказали подробности отражения вражеских атак

На поле боя в Украине в воскресенье, 13 октября, по состоянию на 22:00 произошло 105 боевых столкновений украинских защитников с российскими оккупантами. Самая горячая ситуация на передовой остается на Кураховском направлении.

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Также враг активен на Лиманском, Покровском и Купянском направлениях. Об этом сообщили в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении боевые столкновения продолжались в районе Старицы. По предварительным данным, потери врага составили 67 ликвидированных и раненых оккупантов.

На Купянском направлении противник 16 раз пытался продвинуться к позициям Сил обороны недалеко от Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой. Пять атак отбиты Силами обороны, 11 продолжаются.

На Лиманском направлении российская армия атаковала 19 раз в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

В Краматорском направлении враг дважды наступал на позиции наших подразделений. Атака около Часова Яра захлебнулась, вблизи Ступочек идет бой.

На Торецком направлении Силы обороны Украины отразили три атаки возле Торецка и Щербиновки. Еще одна атака продолжается.

На Покровском направлении враг 22 раза пытался вклиниться в нашу оборону около Сухого Яра, Лисовки, Луча и Селидового. Основные усилия оккупанты сосредоточивают в районе Селидового, где произошло 15 попыток врага продвинуться вперед. ВСУ обезвредили на этом направлении 228 оккупантов, 105 из них – безвозвратно.

На Кураховском направлении враг 29 раз атаковал вблизи Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Екатериновки. Наибольшую активность противник проявлял в районах Желанного Второго и Константиновки. Десять боестолкновений до сих пор продолжается.

На Времивском направлении идет бой вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении оккупаны трижды пытались потеснить наши подразделения около Роботиного и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении армия РФ в течение дня совершила семь неудачных штурмов.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 79-й Таврической ОГШБр на Кураховском направлении отразили массированный механизированный штурм врага. Оккупанты бросили в атаку 25 бронемашин с пехотой и пять танков. Уцелевшая российская техника убегала с поля боя, подальше от украинских ударных дронов.