Горячее всего на Курском направлении: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте

В эти дни больше всего боевых столкновений было зафиксировано на Курском направлении. Также ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00 20 декабря. Общее количество боевых столкновений вдоль линии фронта с начала суток достигло 146-ти.

Российские войска активно используют авиацию, в том числе управляемые авиационные бомбы (КАБ), и продолжают атаковать по всем направлениям линии столкновения. Украинские защитники удерживают позиции и осуществляют меры по предотвращению прорыва врага.

Оккупанты также продолжают артиллерийские обстрелы приграничных территорий Украины. Под ударом оказались населенные пункты Большая Писаревка, Александровка, Винторовка, Ястребщина (Сумская область); Тимофеевка (Харьковская область); Клюсы (Черниговская область).

На Купянском направлении украинские военные отразили пять штурмовых атак вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Загрызово и Лозовая. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг продолжает атаки вблизи Ямполевки, Тернов, Ивановки, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса. С начала суток зафиксировано 11 боевых столкновений, из которых четыре продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили шесть попыток прорыва врага близ Часового Яра, сейчас три боя продолжаются.

На Торецком направлении противник при поддержке авиации четырежды атаковал позиции украинских войск в районах Торецкая и Леонидовки, но безрезультатно. Также был зафиксирован авиационный удар в районе Константиновки.

На Покровском направлении враг совершил 31 атаку в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского, Волкового, Песчаного, Нововасиловки, Новоезаветовки, Новоалексеевки и Украинки. В настоящее время продолжаются пять боевых столкновений.

На Кураховском направлении украинские защитники отбивали 19 атак в районах Солнцевки, Старых Тернов, Андреевки, Курахового, Дачного, Дальнего, Константинопольского и Константинополя. Из них 16 штурмов успешно отбиты, а еще три боя продолжаются.

На Времивском направлении украинские силы остановили 13 штурмов врага в районах Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Великой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки. Три атаки продолжаются и сейчас.

На Ореховском направлении враг попытался прорвать оборону у Малой Токмачки, но эта попытка была успешно отражена.

На Приднепровском направлении в районе острова Казацкий противник дважды пытался атаковать украинские позиции, но потерпел неудачу.

На Курском направлении зафиксировано 40 боевых столкновений, один ракетный удар и 260 артиллерийских обстрелов.

На Харьковском, Северском и Гуляйпольском направлениях с начала времени активных боевых действий со стороны врага не наблюдалось.

Ранее сообщалось, что диверсионно-разведочные группы войск РФ утром 20 декабря пытались совершить прорыв на правый берег Днепра в Херсонской области. Оккупанты действовали под прикрытием массированного обстрела Херсона и населенных пунктов региона. Враг был отбит с потерями для него.

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