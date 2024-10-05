Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе ВСУ рассказали, какую сдерживают наступление врага

Российские захватчики продолжают совершать штурмы позиций украинских войск, пытаясь прорвать линию обороны. Однако Вооруженные силы Украины с успехом отражают коварные атаки врага.

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За последние сутки произошло 67 боевых столкновений, в результате которых противник понес значительные потери как в живой силе, так и в технике. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00 субботы, 5 октября.

Российская артиллерия и авиация продолжают атаковать приграничные населенные пункты Сумской области. Больше всего от артиллерийских обстрелов пострадали Покровка и Екатериновка. Захватчики также нанесли авиаудары по селам Волфине, Ободы, Павловка и Большая Писаревка, сбросив десять авиабомб. Противник активно использует управляемые авиационные бомбы (КАБ), 24 таких снаряда были сброшены на Курскую область России.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили пять штурмовых атак в районах Новоосинового и Лозовой. Украинские военные успешно отразили три атаки, однако еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении противник предпринял четыре попытки наступления в районах Новосадового, Макеевки и Торского. Две атаки были отбиты украинскими военными, однако еще два боестолкновения все еще продолжаются.

На Северском направлении за день произошла одна неудачная атака россиян в районе Тернов. Силы обороны Украины успешно отразили попытку противника прорвать оборону.

На Краматорском направлении противник совершил пять штурмовых действий, два из них украинские войска остановили возле Ступочек и Временного Яра. Три атаки еще продолжаются. Российская армия также нанесла авиационные удары по Краматорску.

На Торецком направлении противник атаковал шесть раз неподалеку от Дачного и Торецкого. Два боя завершились в пользу украинских защитников, четыре еще продолжаются. Также враг нанес авиационных ударов по Дилиевке и Александро-Калиновому.

Наибольшее количество штурмов зафиксировано на Покровском направлении, где оккупанты при поддержке авиации предприняли 15 попыток наступления на украинские позиции в районах Новоторецкого, Селидового, Крутого Яра и Луча. Украинские силы обороны отразили 12 атак, еще три боестолкновения продолжаются. Враг понес значительные потери, однако продолжает атаковать.

На Кураховском направлении российские силы атаковали 14 раз, пытаясь прорваться в районах Цукуриного, Острого, Георгиевки, Екатериновки, Константиновки и Антоновки. Десять атак завершено безуспешно для врага, четыре еще продолжаются.

На Времивском направлении оккупанты предприняли три попытки атаковать позиции наших войск возле Богоявления. Все атаки были отражены, а украинские военные продолжают держать оборону. Противник также применял авиацию, сбросив шесть авиабомб.

На Ореховском направлении российские войска предприняли одну попытку штурма, однако украинские силы отразили атаку без потерь. Захватчики не смогли добиться успеха в этом направлении.

На Приднепровском направлении российские войска не проводили активных наступательных действий, однако нанесли авиационный удар по населенному пункту Львова.

В других направлениях фронта значительных изменений не произошло.

Напомним, украинские воины нанесли результативные удары по трем командным пунктам российской оккупационной армии. Поражены командные пункты 35 и 27 отдельных мотострелковых бригад, а также 2 общевойсковые армии ВС РФ.

Ранее СМИ выяснили некоторые подробности о потерях РФ за год боев под Угледаром. На самом деле, точное количество ликвидированных захватчиков установить невозможно. Однако известно, что всего две бригады морской пехоты РФ потеряли 40% довоенной численности.