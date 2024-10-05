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Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе ВСУ рассказали, какую сдерживают наступление врага

Ольга Ганюкова
War
3 минуты
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Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе ВСУ рассказали, какую сдерживают наступление врага

Российские захватчики продолжают совершать штурмы позиций украинских войск, пытаясь прорвать линию обороны. Однако Вооруженные силы Украины с успехом отражают коварные атаки врага.

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За последние сутки произошло 67 боевых столкновений, в результате которых противник понес значительные потери как в живой силе, так и в технике. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00 субботы, 5 октября.

Российская артиллерия и авиация продолжают атаковать приграничные населенные пункты Сумской области. Больше всего от артиллерийских обстрелов пострадали Покровка и Екатериновка. Захватчики также нанесли авиаудары по селам Волфине, Ободы, Павловка и Большая Писаревка, сбросив десять авиабомб. Противник активно использует управляемые авиационные бомбы (КАБ), 24 таких снаряда были сброшены на Курскую область России.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили пять штурмовых атак в районах Новоосинового и Лозовой. Украинские военные успешно отразили три атаки, однако еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении противник предпринял четыре попытки наступления в районах Новосадового, Макеевки и Торского. Две атаки были отбиты украинскими военными, однако еще два боестолкновения все еще продолжаются.

На Северском направлении за день произошла одна неудачная атака россиян в районе Тернов. Силы обороны Украины успешно отразили попытку противника прорвать оборону.

На Краматорском направлении противник совершил пять штурмовых действий, два из них украинские войска остановили возле Ступочек и Временного Яра. Три атаки еще продолжаются. Российская армия также нанесла авиационные удары по Краматорску.

Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе ВСУ рассказали, какую сдерживают наступление врага

На Торецком направлении противник атаковал шесть раз неподалеку от Дачного и Торецкого. Два боя завершились в пользу украинских защитников, четыре еще продолжаются. Также враг нанес авиационных ударов по Дилиевке и Александро-Калиновому.

Наибольшее количество штурмов зафиксировано на Покровском направлении, где оккупанты при поддержке авиации предприняли 15 попыток наступления на украинские позиции в районах Новоторецкого, Селидового, Крутого Яра и Луча. Украинские силы обороны отразили 12 атак, еще три боестолкновения продолжаются. Враг понес значительные потери, однако продолжает атаковать.

На Кураховском направлении российские силы атаковали 14 раз, пытаясь прорваться в районах Цукуриного, Острого, Георгиевки, Екатериновки, Константиновки и Антоновки. Десять атак завершено безуспешно для врага, четыре еще продолжаются.

На Времивском направлении оккупанты предприняли три попытки атаковать позиции наших войск возле Богоявления. Все атаки были отражены, а украинские военные продолжают держать оборону. Противник также применял авиацию, сбросив шесть авиабомб.

Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе ВСУ рассказали, какую сдерживают наступление врага

На Ореховском направлении российские войска предприняли одну попытку штурма, однако украинские силы отразили атаку без потерь. Захватчики не смогли добиться успеха в этом направлении.

На Приднепровском направлении российские войска не проводили активных наступательных действий, однако нанесли авиационный удар по населенному пункту Львова.

В других направлениях фронта значительных изменений не произошло.

Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе ВСУ рассказали, какую сдерживают наступление врага

Напомним, украинские воины нанесли результативные удары по трем командным пунктам российской оккупационной армии. Поражены командные пункты 35 и 27 отдельных мотострелковых бригад, а также 2 общевойсковые армии ВС РФ.

Ранее СМИ выяснили некоторые подробности о потерях РФ за год боев под Угледаром. На самом деле, точное количество ликвидированных захватчиков установить невозможно. Однако известно, что всего две бригады морской пехоты РФ потеряли 40% довоенной численности.

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