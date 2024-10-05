ВСУ поразили три командных пункта российских оккупантов – Генштаб

Украинские воины нанесли результативные удары по трем командным пунктам российской оккупационной армии. Поражены командные пункты 35 и 27 отдельных мотострелковых бригад, а также 2 общевойсковой армии ВС РФ.

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Потери захватчикам нанесли Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"На днях нанесено успешное огневое поражение по командным пунктам 35-й и 27-й отдельных мотострелковых бригад, а также одному из командных пунктов 2-й общевойсковой армии вооруженных сил России. Результаты ударов уточняются", – отмечено в сообщении.

Эффективное поражение стало результатом боевой работы подразделений Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Поражение произведено ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS. Уничтожение оккупантов продолжается. Продолжение следует", – заверили в Генштабе.

Где именно были поражены упомянутые командные пункты – не уточняется.

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