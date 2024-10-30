Самой горячей остается ситуация на Кураховском и Покровском направлениях: всего произошло 134 боевых столкновения – Генштаб

Проходят девятьсот восемьдесятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Самой горячей оставалась ситуация на Кураховском и Покровском направлениях, где враг сосредотачивает основные наступательные усилия.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 30 октября 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 134 боевых столкновений.

Российские обстрелы

В сутки противник нанес по территории Украины один ракетный и 58 авиационных ударов (задействовал, в частности, одну ракету и 68 КАБ), использовал для поражения 663 дрона-камикадзе. Совершил более 3800 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг однажды атаковал неподалеку от Волчанска. К тому же оккупанты активно применяли авиацию на этом направлении, в частности бомбардировке подвергались районы населенных пунктов Малые Проходы, Кудеевка и Казачья Лопань.

На Купянском направлении враг в течение дня 20 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Роща, Вишневого, Богуславки, Петропавловки, Лозовой и Загрызового. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз в районах Екатериновки, Грековки, Тернов, Заречного, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве. До сих пор идет одно боеприкосновение, остальные - наши воины остановили.

На Северском направлении враг дважды в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районах населённых пунктов Верхнекаменное и Белогоровка.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в одно боевое столкновение близ Часового Яра.

На Торецком направлении атак не было, однако враг нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами по населенному пункту Дружба.

На Покровском направлении враг 26 раз пытался вклиниться в нашу оборону. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово 22 раза получили жесткий отпор от наших защитников. Четыре атаки продолжаются до сих пор.

Противник несет значительные потери. По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 220 оккупантов, 115 из них - безвозвратно. Уничтожены два танка, одна артсистема, две единицы автомобильной техники и один БпЛА окупантов, также повреждена одна единица автомобильной техники, две боевых бронированных машины и одна артсистема.

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки, Кураховки, Кременной Балки, Вознесенки и Екатериновки. В настоящее время украинские воины отбили 26 атак, 13 боеприкосновений до сих пор продолжается.

На Времивском направлении наши войска отражали атаки противника, вблизи Богоявленки, Максимовки и Новоукраинки – пять атак отбиты, одна продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг предпринял одну тщетную попытку потеснить наших защитников из занимаемых рубежей вблизи населенного пункта Волшебное. Ситуация контролируется.

На Ореховском направлении агрессор нанес авиационные удары по населенным пунктам Мала Токмачка и Преображенка. Всего было применено 14 авиабомб.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, в настоящее время по ее территории нанесено 19 ударов 20 российскими управляемыми авиабомбами.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты полностью уничтожили Вовчанск на Харьковщине, украинские защитники показали руины города с высоты птичьего полета. Жизни там больше нет, а вместо домов остался только фундамент.

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