'Горжусь каждым': Зеленский наградил украинских Героев в День добровольца. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в День добровольца вручил награды украинским воинам и родным погибшим защитникам. Глава государства поблагодарил всех, кто встал на защиту Украины, не остался в стороне и не побоялся бороться.

Соответствующее видео появилось в официальных соцсетях президента. Во время награждения Владимир Зеленский подчеркнул, что гордится каждым украинским солдатом и командиром, борющимся за свободное украинское общество.

"Свое национальное государство никогда не бывает просто подарком. И собственная национальная культура не бывает просто наследством. Это всегда живые и смелые проявления личной воли конкретных людей. Свободы тех, кто посвящает себя тому, чтобы общее – украинское – сохранилось".

Сегодня, в День украинского добровольца, мы благодарим каждого и каждую, кто встал на защиту Украинского государства, кто встал на защиту Украинского общества. Мы благодарим тех, кто выбрал Украину, когда от этого зависело все. Кто не остался в стороне и не побоялся бороться", – сказал Зеленский.

Также президент добавил, что украинцы должны знать, какой ценой обретается свобода и помнить украинских героев, отдавших свою жизнь.

"Горжусь каждым украинским солдатом, каждым нашим командиром, которые сражаются ради государства. Я благодарю всех, кто работает на нашу общую, украинскую победу. И прошу всегда помнить украинских героев разных времен, которые отдали самое дорогое – отдали свою жизнь, чтобы Украина жила", – подчеркнул глава государства.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в День добровольца поблагодарил всех граждан Украины, которые по зову сердца встали на защиту родной земли от врага. Он отметил их подвиги во время российско-украинской войны, продолжающейся уже десятилетие. Поздравление президента сопровождалось видео с памятными событиями о первых украинских добробатах.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил с Днем украинского добровольца всех причастных и поблагодарил за дух и волю всех, кто по собственному желанию встал на защиту Украины.

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