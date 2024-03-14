'Украина существует, пока есть кому ее защищать': Сырский поздравил украинцев с Днем добровольца и отметил подвиг Героев

В четверг, 14 марта, наше государство отмечает День украинского добровольца. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил всех причастных и поблагодарил за дух и волю всех, кто по собственному желанию поднялся на защиту Украины.

В своем Telegram-канале он напомнил, как 10 лет назад сотни бойцов Самообороны Майдана отправились на обучение в Новые Петровцы Киевской области. Тогда эти люди, участвовавшие в Революции Достоинства, стали бойцами первого добровольческого батальона Национальной гвардии Украины.

Сразу же добробаты стали появляться и в других городах Украины. Бывшие учителя, врачи, студенты и предприниматели встали на защиту независимости своего государства.

"Я помню лица в добробатах в зоне Антитеррористической операции на востоке Украины, помню эту отвагу и безумную мотивацию. Это бойцы, о которых мечтает каждый командир, каждый военачальник. Во всем мире", – подчеркнул Сырский.

Так же было в феврале 2022 года, вспомнил главком. В территориальные центры комплектации в Киеве стояли длинные очереди – людей не успевали мобилизовывать.

"Смотря на те очереди, я окончательно понял, что россиянам не удастся пройти парадом в Киеве. Ни через три дня, ни через три месяца. Никогда. Они просчитались снова, затянув себя и весь мир в страшную войну, которая непременно завершится поражением агрессора, поражением России", – убежден военачальник.

Он написал, что с тяжелым сердцем кланяется всем павшим добровольцам и благодарит каждого будущего добровольца, кто ищет для себя вакансии в армии и хочет приобщиться к обороне Украины.

"Помним, что Украина существует до тех пор, пока есть кому ее защищать", – подчеркнул Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министерство обороны Украины сообщило, что в третью неделю февраля во Львове стартовал пилотный проект рекрутингового центра в Силы безопасности и обороны Украины. Он разместится в городском центре предоставления админуслуг (укр. – ЦНАП).

– В ВСУ рассказали историю Оксаны с позывным "Каур" – боевого медика взвода 100 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. С начала полномасштабной войны она занималась волонтерством, но затем оказалась на фронте.

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