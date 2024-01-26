'Никому не говоря, ушла в военкомат': жительница Луцка вслед за сыновьями отправилась в армию. Видео

Оксана с позывным "Каур" — боевой медик взвода 100 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Сначала полномасштабной войны она занималась волонтерством, но затем очутилась на фронте.

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Региональное управление Сил территориальной обороны "Запад" опубликовало на своей Facebook-странице интервью с "Каур". Она поделилась историей того, как попала во взвод и своими мыслями о пребывании на фронте и победе.

Семья Оксаны живет в Луцке, у них хороший дом и отличная семья. До войны женщина преподавала кундалини йогу и медитацию. Но в первые дни войны вместе с мужем начала активно помогать фронту, а затем стала военной.

"Когда началась война, дети сразу побежали в военкомат, а муж отдал свой офис под волонтерский центр и мы там начали заниматься волонтерством. Но потом увидели, что открываются большие центры, и решили передать все имущество другим. А я, никому не говоря, где-то в июне пошла в военкомат, потому что просто не видела другого выхода", — рассказывает "Каур".

Сначала ее не хотели брать, ссылаясь на возраст (Оксане 53 года), пол и отсутствие медицинского образования. Но впоследствии ей предложили пойти в ТРо, и с тех пор Каур помогает спасать раненых. Оксана говорит, что сыновья гордятся ею и ставят всем в пример.

"Наше подразделение очень боеспособное, слава о нашем 53 батальоне очень хорошая. Взводный, пожалуй, самый лучший, потому что каждый день дежурит на позициях, командир роты — тоже. Считаю, что большим плюсом является то, что у нас большинство добровольцев", — добавляет Оксана.

Женщина говорит, что ее удручает то, что сейчас большинство людей не хотят воевать, хотя и донатят, помогая ВСУ. Но, несмотря ни на что, верит, что Украина победит.

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