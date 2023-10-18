"Государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими": Зеленский отреагировал на удар РФ по дому в Запорожье

Россия воюет с цивильными и терроризирует украинцев, заявил президент Владимир Зеленский после ракетного обстрела противником Запорожья. Из-за ударов военных преступников в обычной пятиэтажке разрушены восемь квартир, есть раненые и погибшие.

Под завалами (по состоянию на 8:30 среды) могли быть люди. Об этом гарант написал в Telegram утром 18 октября.

"Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому – обычной пятиэтажке. Разрушены 8 квартир. Есть раненые и погибшие. Продолжаются аварийно-спасательные работы", – отметил он.

Зеленский выразил соболезнования пострадавшим, а также родным и близким жертв атаки.

"Государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и помогает нам его преодолевать. Сделаем все, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. Российский террор должен проиграть", – добавил президент.

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Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 18 октября ВС РФ попали в жилую пятиэтажку, расположенную в центре Запорожья. Всего по городу за ночь было нанесено шесть ракетных ударов.

– Предварительно, погибли минимум два человека, четыре получили ранения. Еще три числились пропавшими без вести.

– Для ударов агрессор использовал комплексы С-300. Рассказы очевидцев о ракетном обстреле Запорожья российскими войсками можно найти по ссылке.

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