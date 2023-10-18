'В пижамах выбежали во двор': жители дома в Запорожье, в который попала ракета РФ, рассказали об ударе. Фото

В ночь на 18 октября российская террористическая армия попала в жилую пятиэтажку, расположенную в центре Запорожья. Очевидцы рассказали о первых минутах после удара оккупантов.

Так, по словам одного из жителей поврежденного подъезда, российская ракета поразила соседнюю квартиру, в которой проживали молодые супруги. В настоящее время спасатели ищут их под завалами. Об этом сообщает Общественное Запорожье.

Пока известно, что в результате атаки погибли два человека, также три человека пострадали и еще трое считают пропавшими без вести.

Местный житель рассказал, что проснулся после того, как российская ракета попала в дом.

"Проснулся от удара и от крика жены: ее ноги были в стекле. Я ее отряхнул и потом увидел, что и у меня раны на руках", – рассказывает житель дома.

Другая жительница поврежденного дома сообщает, что сначала услышали первый не очень громкий взрыв и отправились в коридор, где и находились. После раздался второй очень громкий взрыв, после чего ее семья побежала в укрытие.

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"Потом услышали очень громкий звук и все затряслось. Услышали как вылетают окна. Мы испугались. Мы в пижамах выбежали во двор и уже по обломкам добежали до подвала, где укрытие. Мы сидели там первое время", – рассказывает женщина.

Алексей Клименко, житель пострадавшего дома, говорит, что когда услышали взрыв, вышли с женой в коридор и стояли там. Уже после второго взрыва, когда прилетело в дом, в их квартире выбило рамы, балконы, входные и межкомнатные двери, повалило мебель.

"Мы после этого были в истерике и в шоке. Начали убирать. Я спустился во двор, а жена убирала. Как-то закрыли окна в квартире. Вышли во двор, а нам сказали, чтобы собирались. Взяли самое необходимое", – рассказывает Алексей.

Напомним, что оккупационные войска страны-агрессора России ночью среды, 18 октября, нанесли шесть ракетных ударов по территории Запорожья. Один из них пришелся на многоэтажное здание в центре города, под завалами которого оказались жители.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября российская оккупационная армия совершила очередной теракт в Донецкой области. Захватчики нанесли удар по зданию общежития в Славянске.

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