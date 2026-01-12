Готовил ракетный удар по казармам курсантов ВСУ: на Львовщине задержали и бросили за решетку 'крота' ФСБ. Фото

Суд на Львовщине приговорил бывшего курсанта военного института к 15 годам заключения с конфискацией имущества за государственную измену. Мужчина работал на ФСБ, собирая разведданные для подготовки ракетных ударов по учебным корпусам, казармах и тренировочных объектах.

Об этом сообщает СБУ и Офис генерального прокурора. Фигурант был завербован через Telegram-канал с предложениями "легкого заработка".

По данным следствия, агент ФСБ должен был передавать врагу точные координаты учебных корпусов, казарм, полигонов военного института и одного из оборонных предприятий региона. Он также составлял почасовые графики пребывания личного состава на различных объектах, что создавало реальную угрозу жизни военнослужащих.

СБУ и командование военного института задержали "крота", когда тот формировал агентурный "отчет" с координатами для воздушной атаки. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил 15 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование проводилось при содействии командования института и процессуального руководства Офиса генерального прокурора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что предательница, которая помогала российским войскам обстреливать Донецкую область, получила длительный тюремный срок и отсидит за решеткой 15 лет. Она собирала для государства-агрессора РФ координаты Сил обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!