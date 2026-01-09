Корректировала удары по позициям ВСУ под Краматорском: как наказали агентшу ФСБ

Предательница, которая помогала российским войскам обстреливать Донецкую область, получила длительный тюремный срок и отсидит за решеткой 15 лет. Она собирала для государства-агрессора РФ координаты Сил обороны.

8 января Служба безопасности Украины проинформировала: суд вынес приговор, поддержав позицию прокуроров. Женщина была задержана сотрудниками СБУ в июле этого года в прифронтовой Дружковке, где она отслеживала наших защитников и их технику.

Что совершила преступница

Помощница врага работала на ФСБ РФ и наводила российские КАБы, ударные дроны и артиллерию на защитников Донетчины. Речь идет о Краматорском направлении.

Следователи установили, что россиянам помогала продавщица местного магазина, которая попала во внимание спецслужбы противника, когда публиковала прокремлевские комментарии в Telegram-каналах.

Чтобы собрать разведданные, агентша выпытывала информацию во время бытовых разговоров с посетителями торгового заведения.

Больше всего она пыталась узнать геолокации огневых позиций украинской артиллерии, которая сдерживает атаки оккупантов на Константиновку.

Другими важными потенциальными целями врага были запасные командные пункты и логистические склады с вооружением и боеприпасами Сил обороны Украины.

Также женщина снимала на камеру своего телефона из окна собственного дома движение военных колонн в направлении передовой.

Дома у фанатки РФ провели обыски. Изъят смартфон с анонимным чатом в мессенджере, который она использовала для сбора разведывательной информации и контактов с куратором от ФСБ.

Суд признал бывшую продавщицу виновной по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ей присудили 15 лет заключения с конфискацией имущества.

