Готовил взрыв на Кураховской ТЭС: в Украине разоблачили перешедшего на сторону РФ экс-правохранителя, получившего должность от оккупантов

В Украине будут судить организатора неудачной диверсии на Кураховской ТЭС в Донецкой области. Перед судом предстанет бывший правоохранитель, который пошел на сотрудничество с захватчиками и занял должность в оккупационной милиции временно оккупированного Мариуполя.

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Сотрудниками ГБР была предотвращена диверсия, им также удалось найти обустроенный предателем и его сообщником "схрон" с боеприпасами и взрывными устройствами неподалеку от ТЭС. Подробности сообщили в Государственном бюро расследований, которое собрало доказательную базу и предотвратило теракт.

В ведомстве сообщили о завершении специального досудебного расследования в отношении бывшего украинского правоохранителя, который пошел на сотрудничество с захватчиками и вступил в должность в оккупационной "милиции" временно оккупированного Мариуполя.

"После оккупации Мариуполя фигурант пошел прислуживать оккупантам, проводил фильтрационные мероприятия на блок-посте, искал патриотически настроенных граждан, оставшихся под оккупацией украинских правоохранителей и военных", – говорится в сообщении.

Помимо этого предатель вместе с сообщником готовили диверсию на Кураховской ТЭС. Сотрудники ДБР предотвратили теракт в конце 2022 года.

"В конце 2022 года работники ДБР установили, что экс-правохранитель с сообщником готовят диверсию на Кураховской ТЭС. Мужчина заранее спрятал взрывные устройства, боеприпасы и средства инициирования взрыва в специально обустроенном схроне недалеко от "объекта". Согласно плану, произвести взрыв на ТЭС должен был сообщник", – говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении экс-правохранителя выдвинули обвинения в государственной измене и подготовке диверсии (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 УК Украины), обвинительный акт направлен в суд. Предателю грозит пожизненное заключение.

Материалы по сообщнику обвиняемого выделены в отдельное уголовное производство.

Напомним, ранее стало известно, что ГБР сообщило о подозрении одному из руководителей батальона морпехов, из-за которого сотни бойцов оказались в плену.

Речь идет об одном из руководителей 501-го отдельного батальона морских пехотинцев ВСУ. Весной прошлого года из-за него в плену оказалось 277 его побратимов и подчиненных, которые осуществляли оборону Мариуполя. С тех пор и недавнего времени военнослужащие обвинялись в дезертирстве, но с разоблачением предателя удалось восстановить справедливость в отношении защитников, отметили в ГБР.