"Готовим мощное усиление": Зеленский рассказал о подготовке ко Дню Независимости Украины. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 18 августа традиционно обратился к украинским. Он отметил, что власти готовят мощные вещи для украинских военных ко Дню Независимости. Также глава государства отметил, что наше государство готовится к предстоящим встречам с партнерами, где будут обсуждаться усиление обороны украинской армии.
Зеленский заверил, что все эти новости украинцы скоро увидят. Обращение Владимира Зеленского обнародовано на youtube-канале Офиса президента.
"Мы делаем все, чтобы в канун Дня Независимости нашего государства можно было сказать, что Украина сделала еще один шаг в круг наиболее крепких государств мира", - подчеркнул президент.
Оружие для украинских военных
Основная задача, которую решает наша власть сегодня, это усиление Украины и наших военных, подчеркнул Владимир Зеленский. По его словам, некоторые успехи в этом вопросе уже есть.
Сегодня и на этой неделе именно такая задача – главная. Оружие наших воинов. Новые возможности нашей обороны. Новые пакеты поддержки от наших партнеров, – подчеркнул президент.
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