'Готовим мощное усиление': Зеленский рассказал о подготовке ко Дню Независимости Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 18 августа традиционно обратился к украинским. Он отметил, что власти готовят мощные вещи для украинских военных ко Дню Независимости. Также глава государства отметил, что наше государство готовится к предстоящим встречам с партнерами, где будут обсуждаться усиление обороны украинской армии.

Видео дня

Зеленский заверил, что все эти новости украинцы скоро увидят. Обращение Владимира Зеленского обнародовано на youtube-канале Офиса президента.

"Мы делаем все, чтобы в канун Дня Независимости нашего государства можно было сказать, что Украина сделала еще один шаг в круг наиболее крепких государств мира", - подчеркнул президент.

Оружие для украинских военных

Основная задача, которую решает наша власть сегодня, это усиление Украины и наших военных, подчеркнул Владимир Зеленский. По его словам, некоторые успехи в этом вопросе уже есть.

Сегодня и на этой неделе именно такая задача – главная. Оружие наших воинов. Новые возможности нашей обороны. Новые пакеты поддержки от наших партнеров, – подчеркнул президент.

новость дополняется...