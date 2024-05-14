"Готовимся к любым вариантам": спикер ОТУВ "Северск" высказался о возможном наступлении РФ на Сумщину

Российская Федерация продолжает обстреливать населённые пункты в приграничные Сумщины. Ситуация в регионе напряженная, однако контролируемая.

Силы обороны отслеживают движения противника на границе и каждое его действие, в случае начала наступления захватчики получат ответ. Об этом заявил спикер Оперативно-тактической группировки войск (ОТУВ) "Северск" Вадим Мысник в эфире "Радио Свобода".

Он рассказал, что вражеские обстрелы в приграничных регионах не утихают. Только накануне, 13 мая, в сутки на Черниговщине и Сумщине зафиксировано 55 обстрелов.

"Враг определенные части взимал, увеличивал свое присутствие на границе с Украиной. Мы отслеживаем эти движения подразделений личного состава, техники. Они же перебрасывают. В частности, граница на Сумщине с РФ – это 560 километров. Это очень большой участок, и мы отслеживаем, где происходит концентрация сил противника, где они совершают наибольшие обстрелы и пытаются разведывать нашу оборону, используя ДРГ. То есть мы готовимся к любому развитию. И если будет попытка проникновения на территорию Украины, наступательных действий – мы будем давать ответ", – заверил Мысник.

Напомним, по состоянию на 10 часов утра 14 мая в Генштабе подтвердили, что ВСУ сменили позиции в районе Лукьянцев в Харьковской области ради сохранения жизни военных. Там также рассказали, что на линии столкновения произошли десятки атак врага, большинство из них на момент публикации сводки еще продолжались.

Также сообщалось, что ВСУ проводят прочесывание городской застройки в Волчанске.