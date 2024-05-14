ВСУ сменили позиции в районе Лукьянцев в Харьковской области ради сохранения жизней военных: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Силы обороны Украины сменили позиции в районе села Лукьянцы Харьковской области. Решение было принято, чтобы сохранить жизни военных.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Там рассказали, что по позициям украинских воинов в районе этого населенного пункта враг бил КАБами.

"На Харьковском направлении подразделения наших войск отражают 1 атаку противника на направлении Шебекино (РФ) – Волчанск, ситуация контролируемая. В результате интенсивного огневого воздействия противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов, по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Боевые действия продолжаются", – отмечено в сводке.

Кроме того, продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. В Генштабе заверили, что ситуация контролируема. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.

Всего за сутки россияне совершили 31 атаку позиций наших войск на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времивском направлениях, 20 из них по состоянию на 10 часов утра 14 мая еще продолжались.

Так, на Купянском направлении продолжаются 3 атаки российских оккупантов на направлениях Ольшана – Петропавловка, Крахмальное – Берестово, Коломыйчиха – Стельмаховка, противник успеха не имеет. Подразделения наших войск уничтожили танк и БМП противника.

На Северском направлении подразделения наших войск отражают 7 атак противника на направлениях Веселое – Раздолевка, Золотаревка – Верхнекаменское, Николаевка – Спорное, Берестово – Выемка. Бои продолжаются, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении наши войска отразили 2 атаки противника на направлениях Бахмут – Новый, Бахмут – Клещиевка, потерь позиций не допущено.

На Торецком направлении подразделения наших войск сдерживают 1 атаку российских оекупантов в направлении Николаевка – Белая Гора, без успеха противника.

На Покровском направлении войска Сил обороны отразили 11 атак противника на направлениях: Очеретино – Новоалександровка, Архангельское – Новоалександровка, Архангельское – Калиновое, Архангельское – Евгеньевка, Тоненькое – Нетайлово, Пески – Нетайлово, 5 атак еще продолжается. На отдельных участках в результате интенсивного огневого воздействия противника враг имел ограниченный тактический успех.

На Кураховском направлении наши войска отразили 1 атаку противника в направлении Марьинка – Григоровка. На отдельном участке противник имел ограниченный успех.

На Времевском направлении подразделения наших войск отразили 5 атак противника на направлениях Солодкое – Водяное, Заповитне Бажання – Старомайорское. В ходе боев потери позиций не допущены.

На Ореховском направлении войска группировки отразили 1 атаку противника в направлении Новопрокоповка – Работино. Противник успеха не имел, потерь позиций и территорий не допущено.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

За прошедшие сутки авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 1 станции радиоэлектронной борьбы, 1 пункту управления, 1 составу боеприпасов и 8 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также был сбит вражеский Су-25.

С начала суток противник нанес 8 авиационных ударов, применено 15 управляемых авиационных бомб, совершено 23 удара дронами-камикадзе, враг совершил более 500 обстрелов позиций наших войск. Общие потери противника в живой силе составляют 80 человек, вооружения и военной техники – 32 единицы.

Напомним, накануне, в традиционном вечернем обращении к украинцам, Зеленский рассказал о ситуации в Харьковском направлении.

Там продолжаются контрударные действия, направление усилено, в частности, Волчанск и в целом пограничные районы. Защитники уничтожают технику и пехоту оккупантов.

Зеленский отметил, что бригадный генерал Михаил Драпатый за указанное направление отвечает непосредственно на месте, ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы.