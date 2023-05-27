Готовят новое похищение: в Луганской области оккупанты анонсировали 'отдых' школьников в летних лагерях в России

Российские оккупанты продолжают совершать тяжкие военные преступления и похищать украинских детей с временно оккупированных территорий. Захватчики намереваются вывезти несовершеннолетних украинцев из временно оккупированной Луганщины на территорию РФ.

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Делать это планируют под ширмой "отдыха для школьников в летних лагерях", соответствующие объявления уже были сделаны в ряде населенных пунктов Счастинского района. Об этом в вечерней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Российские захватчики цинично продолжают осуществлять незаконный вывоз детей из временно захваченных территорий Луганской области. В отдельных населенных пунктах Счастинского района, оккупанты анонсировали так называемый отдых для школьников в летних лагерях на территории Российской Федерации", – отметили в Генштабе.

Напомним, несколько дней назад глава комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Кащюнас предостерег, что Россия заманивает в "Артек" детей из разных стран, чтобы превратить их в живой щит.

По его словам, в "Артек" приглашаются дети 12-13 лет – победители международных конкурсов из Казахстана, Израиля, Бельгии, Марокко, Таджикистана, Египта, Армении и других стран.

По мнению политика, россияне делают это для того, чтобы "легализовать" "законность" оккупации Крыма, а также чтобы превратить детей из других стран в живой щит перед украинским контрнаступлением.