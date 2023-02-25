Готовят новые удары? Оккупанты активизировали разведывательные БПЛА и авиацию, – Гуменюк

Российские войска активизировали ведение разведки с помощью беспилотников, немного участились вылеты вражеской авиации, а вечером 24 февраля в акваторию Черного моря оккупанты вывели корабль с "Калибрами" на борту. Это может быть началом дальнейшего наращивания ракетоносителей в море и подготовкой к будущим ударам по Украине.

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О такой вероятности заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталью Гуменюк. Она прокомментировала ситуацию в эфире телемарафона "Єдині новини" утром в субботу, 25 февраля.

Представительница ОК "Юг" охарактеризовала обстановку как стабильную. Пока что в Черном море находится девять российских кораблей. Один из них является ракетоносителем (общий залп – 8 ракет типа "Калибр").

"Они со вчера увеличили свою группировку вдвое, что может свидетельствовать о подготовке к дальнейшему расширению корабельной группировки. Уже сегодня (по состоянию на 12:00 субботы. – ред.) дважды звучала воздушная тревога, в том числе и по всей территории Украины, и по южным регионам", – отметила Гуменюк.

"Пока не зафиксированы активности ракетоносителей, но мы пристально за ними следим. Сейчас есть активность беспилотной разведки и авиации", – добавила она.

Напомним: украинские военные предупреждали, что враг может пойти на провокации 24 февраля и устроить новый массированный удар по Украине к годовщине вторжения. Впрочем, этот день прошел без масштабных атак врага с воздуха.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркивал, что Силы обороны готовились к возможным ракетным обстрелам, поэтому оккупанты могут запустить ракеты в другой день.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За год большой войны Россия выпустила по территории нашего государства около 5 тысяч крылатых ракет. Украинские города и села ощутили на себе последствия более 3 тысяч авиаударов войск РФ. Атаковали Украину также более тысячи беспилотников.

– В ОК "Север" указали на подозрительные действия захватчиков возле Черниговщины, которые могут свидетельствовать о подготовке врагом провокаций "под чужим флагом".

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