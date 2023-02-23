В ВСУ рассказали, сколько ракет Россия выпустила по Украине с начала полномасштабного вторжения

За год полномасштабной войны против Украины Россия выпустила по территории нашего государства около 5 тыс. крылатых ракет. Украинские города и села ощутили на себе последствия более 3 тыс. авиаударов войск РФ.

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Атаковали Украину также более тысячи беспилотников. Об этом в ходе брифинга 23 февраля заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

По его словам, за год полномасштабной войны количество выпущенных россиянами по территории Украины крылатых ракет, дронов-камикадзе, а также авиационных ударов врага составляет почти 10 тысяч.

"В общей сложности с начала полномасштабной вооруженной агрессии российскими оккупационными войсками по объектам на территории Украины нанесено почти 5 тыс. ракетных и почти 3,5 тыс. авиационных ударов. Также оккупанты нанесли почти 1,1 тыс. ударов с применением беспилотников", – подчеркнул представитель Генштаба. .

Громов отметил, что и сейчас Россия продолжает атаковать ракетами и дронами-камикадзе всю территорию нашего государства, целясь прежде всего в объекты критической инфраструктуры.

"Все действия противника тщательно отслеживаются и анализируются в целях дальнейшей защиты мирного неба над Украиной", – заверил он.

В то же время российские войска уже ощущают "высокоточный ракетный голод", поэтому все чаще используют противокорабельные ракеты воздушного базирования Х-22, которые называют "убийцами авианосцев". Ракеты, предназначенные для поражения больших целей в открытом море, захватчики используют для ударов по жилым домам украинцев.

Тем временем украинские воины стоят на страже неба над Украиной. Только в феврале украинские воины сбили 6 самолетов, 2 вертолета, уничтожили 80 крылатых ракет и 84 БпЛА.

"Эффективное противодействие ракетному террору доказывает всему миру, что Кремль не способен достичь поставленных целей и вынужден их менять", – подчеркнул Громов.

Напомним, ранее в ГУР предупредили, что Россия планирует ракетный удар по Украине на 23-24 февраля. А в Воздушных силах готовятся к тому, что в годовщину начала полномасштабного вторжения возможны несколько волн ракетных атак. Ведь у Кремля есть нездоровая фиксация на "сакральных датах", а именно таковой в РФ считают годовщину начала великой войны.

В то же время в ОК "Север" указали на подозрительные действия захватчиков возле Черниговщины, которые могут свидетельствовать о подготовке врагом провокаций на ближайшие дни. Учитывая, что вблизи границы увеличилось количество военной техники без опознавательных знаков, не исключено, что враг попытается обвинить украинских воинов в нарушении "территориальной целостности".