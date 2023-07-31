'Готовятся и будут выполнять задачи': освобожденные из плена командиры защитников 'Азовстали' могут вернуться на войну

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что освобожденные из плена командиры защитников "Азовстали" могут вернуться на войну. Речь идет о бойцах, которых из российского плена вывезли на территорию Турции и недавно вернули в Украину.

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По словам Пивненко, возвращений этих бойцов на войну будет зависеть от ситуации на фронте. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Командующий Нацгвардией отметил, что вернувшиеся из плена командиры защитников "Азовстали" обороняли Мариуполь, еще некоторые у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. При этом Пивненко подчеркнул, что все бойца готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные.

Также офицер подчеркнул, что о каком-либо запрете участия в боевых действиях Дениса Прокопенко, Станислава Паламаря и Сергея Волынского не может быть и речи.

"Мы находимся в Силах обороны, есть Верховный главнокомандующий, есть главнокомандующий, есть направления по оперативно-стратегическому испытанию. Кому нужна помощь, они присылают, грубо говоря, на военном языке, ко мне боевое распоряжение, я его выполняю, и все", – сказал Пивненко.

Кроме того, он добавил, что возвращение командиров "Азова" на поле боя будет зависеть от обстановки на фронте. Однако это может произойти даже в течение месяца.

Напомним, украинские военные, руководившие обороной "Азовстали" в Мариуполе весной 2022 года, Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега вернулись в Украину. До сих пор "Рэдис", "Калина", "Волына" и другие лидеры защитников "Азовстали" находились в Турции по возвращении из российского плена.

Ранее сообщалось, что освобождение командиров защитников "Азовстали" вызвало "раскол" в обществе государства-террориста России. В частности, российское ультранационалистическое сообщество продолжает обвинять Кремль в том, что он доверился Турции в соблюдении сделки и удержании украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил освобождение защитников "Азовстали" якобы "провалом" контрнаступления ВСУ. Кроме того, он заявил, что в контексте подготовки к саммиту НАТО на Турцию якобы "оказали большое давление".

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