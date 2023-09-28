'Готовятся к выполнению задач': Наев показал учения украинских военных в Северной операционной зоне. Видео

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев показал, как проходят учения украинских военных в Северной операционной зоне. По его словам, такие учения, во время которых защитники овладевают западным вооружением, будут продолжаться постоянно, поскольку воины ВСУ должны быть готовы выполнять задачи на юге и востоке и быть уверенными в собственных силах.

Видео с учений было опубликовано в официальном Telegram-канале Наева 28 сентября. "Подготовка войск в Северной операционной зоне будет продолжаться постоянно. Наши парни овладевают образцами западного вооружения и военной техники", – говорится в сообщении (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца новости).

Командувас ОС ВСУ добавил, что и сам опробовал работу предоставленного Западом оружия и техники.

Видео дня

"Почувствовал очень высокие боевые свойства и понял, что такое мощь, сила и технологическое превосходство", – отметил Сергей Наев.

Он также отметил, что украинские защитники очень быстро осваивают современное вооружение и поблагодарили партнеров за помощь.

"Убедился, что наши воины очень быстро овладевают этим сложным на первый взгляд оружием, но становится очень комфортно, когда с ним знакомишься ближе. Наши парни на ротационной основе готовятся к выполнению задач на востоке и юге, поэтому они должны быть готовыми и уверенными в собственных силах. Спасибо нашим партнерам за помощь! Движемся дальше!" – рассказал Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Воздушных силах ВСУ показали, как украинские летчики осваивают F-16 с помощью авиасимуляторов. Это позволяет адаптироваться к кабине нового истребителя. Таким образом летчики могут обучаться выполнять совместные миссии в небе над Украиной в составе пары, звена, эскадрильи, находясь в разных регионах.

– В НАТО признали нехватку некоторых боеприпасов и пообещали нарастить производство, чтобы пополнить запасы и Украины, и стран-членов. В настоящее время акцент делают на сотрудничестве с частным сектором.

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