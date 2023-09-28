НАТО увеличит производство боеприпасов для Украины и членов Альянса, предоставивших помощь ВСУ: подробности

В НАТО признали нехватку некоторых видов боеприпасов и заявили, что увеличат производство. Снаряды будут изготовлять в большем количестве, чтобы пополнить запасы и Украины, и членов Североатлантического Альянса.

Этот вопрос 27 сентября прокомментировала американская посол при НАТО Джулиан Смит в рамках онлайн-форума Центра анализа европейской политики (CEPA) "Выиграть войну. Выиграть мир". Он был посвящен трансатлантическому ответу на войну России против Украины. Цитирует Смит "Голос Америки".

По ее словам, каждый союзник помогал Киеву либо в гуманитарном, либо в экономическом, либо в военном плане. Ситуация показала: некоторых запасов оружия и снарядов не хватает.

"Итак, в НАТО начали работу в рамках того, что мы называем планом действий по оборонному производству, сосредотачиваясь на дефиците боеприпасов как для украинцев, так и для некоторых членов НАТО, которые оказывали помощь Украине, что привело к собственному дефициту", – заявила дипломат.

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Сейчас акцент делается на сотрудничестве с частным сектором, чтобы нарастить производство.

Представительница США также подчеркнула: поддержка Украины в Альянсе "железная и она не угасает". Она отметила, что никто из государств-союзников не предлагал уменьшить помощь Киеву.

"Мы понимаем, что поставлено на карту", – заявила Смит и добавила, что украинцы не просто защищают себя. Они защищают "ценности, которые защищаем все мы".

Как писал OBOZREVATEL:

– В рамках масштабных учений Northern Coasts 2023, проведенных в сентябре этого года, страны Североатлантического Альянса впервые отработали сценарии действий при применении пятой статьи Договора. В ней прописан принцип коллективной обороны – нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на всех членов НАТО.

– Глава военного комитета Альянса голландский адмирал Роб Бауэр заявлял, что НАТО нужно увеличить частные инвестиции в оборонные компании стран блока. В первую очередь – в производство 155-мм артиллерийских снарядов.

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