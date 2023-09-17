Из-за резкого подорожания: глава военного комитета НАТО призвал увеличить количество производства боеприпасов

НАТО должно увеличить частные инвестиции в оборонные компании стран альянса. В первую очередь нужно позаботиться о 155-мм артиллерийских снарядах.

Об этом заявил глава военного комитета блока, голландский адмирал Роб Бауэр после встречи глав оборонных ведомств стран альянса в Осло. По его словами, резкий рост цен на боеприпасы означает увеличение расходов союзников на оборону. Однако такой шаг, как утверждает эксперт, не приводит автоматически к повышению уровня безопасности стран НАТО, пишет Голос Америки.

"Цены на военную технику и боеприпасы растут. Сейчас мы платим все больше и больше за тоже количество вооружений. Это означает, что мы не можем быть уверены в том, что увеличение расходов на оборону действительно приведет к повышению уровня безопасности", – сказал Бауэр.

По его словам, НАТО настаивает на увеличении оборонного производства, чтобы удовлетворить спрос на оружие и военную технику, который возник из-за российской войны в Украине.

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Кроме того, Запад не только спешит с поставками в Украину, но и наращивает свои собственные запасы вооружений.

"Одной из главных проблем является нехватка 155-мм артиллерийских снарядов, по которым Киев выпускает до 10 тысяч снарядов в день. В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Киев расходует снаряды гораздо быстрее, чем Запад успевает их производить. Пенсионные фонды и банки должны перестать называть инвестиции в оборонный сектор неэтичными. Долгосрочная стабильность должна превалировать над краткосрочными прибылями. Как мы видим на примере Украины, война – это событие, которое затрагивает все общество", – заявил адмирал.

В то же время, как заявил Бауэр, нет никакой связи между нехваткой боеприпасов и ходом контрнаступления на Украине.

"Причина, по которой украинское контрнаступление продвигается медленными темпами, по мнению адмирала, заключается в глубоком минировании российскими войсками территории, которую пытаются отвоевать ВСУ. Там огромное количество мин и глубокие минные поля – более 10 км вглубь, с пятью, шестью минами на квадратный метр. Украина по-прежнему продвигается на 200–300 метров в день. В 2024 году НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения по коллективной обороне: в учениях Steadfast Defender в Германии, Польше и трех странах Балтии примут участие более 40 тыс. военнослужащих со всего альянса", – отметил председатель военного комитета НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что украинская армия изменила характер современной войны и ВСУ ежедневно приближаются к победе над российскими оккупантами. По его словам, Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину во время войны и долгие годы после завершения российской агрессии.